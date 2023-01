Так, начиная с Рождества и во время новогодних праздников поляки часто проводят время с семьей. Во многих польских домах принято вместе петь колядки. Для тех, кто хочет подготовиться к колядованию в Польше, ми подготовили список самых красивых колядок на польском языке.

Читайте также Умная экономия: рабочие советы, как тратить меньше на продуктах в Польше

Самые популярные польские колядки

"Cicha noc, święta noc"

"Do szopy, hej pasterze"

"Lulajże Jezuniu"

"Mędrcy świata, monarchowie"

"Mizerna cicha, stajenka licha"

"Nie było miejsca dla Ciebie"

"Bóg się rodzi, moc truchleje"

"Bracia patrzcie jeno"

"Dzisiaj w Betlejem"

"Hojka"

"Jezus malusieńki"

"Jezusa narodzonego"

"O gwiazdo Betlejemska"

"Oj maluśki maluśki"

"Pójdźmy wszyscy do stajenki"

"Przybieżeli do Betlejem pasterze"

"W żłobie leży"

"Wesołą nowinę"

"Wśród nocnej ciszy"

"Z Narodzenia Pana"

"Radujmy się, bracia mili"

"Skrzypi wóz"

"Śliczna Panienka Jezusa zrodziła"

"Świeć gwiazdeczko świeć"

"Triumfy Króla Niebieskiego"

"W dzień Bożego Narodzenia"

"Gdy się Chrystus rodzi"

"Gdy śliczna Panna"

"Gore gwiazda Jezusowi"

"Hej kolęda, kolęda"

Bóg się rodzi (Бог ся рождае): текст колядки на польском языке

Bóg się rodzi, moc truchleje:

Pan niebiosów obnażony.

Ogień krzepnie, blask ciemnieje,

Ma granice Nieskończony:

Wzgardzony okryty chwałą,

Śmiertelny Król nad wiekami;

A Słowo ciałem się stało

I mieszkało między nami.

Cóż masz, niebo, nad ziemiami?

Bóg porzucił szczęście swoje,

Wszedł między lud ukochany,

Dzieląc z nim trudy i znoje,

Niemało cierpiał, niemało,

Żeśmy byli winni sami,

A Słowo ciałem się stało

I mieszkało między nami.

W nędznej szopie urodzony,

Żłób Mu za kolebkę dano.

Cóż jest, czym był otoczony?

Bydło, pasterze i siano;

Ubodzy! Was to spotkało,

Witać Go przed bogaczami,

A Słowo ciałem się stało

I mieszkało między nami.

Potem i króle widziani

Cisną się między prostotą,

Niosąc dary Panu w dani:

Mirrę, kadzidło i złoto;

Bóstwo to razem zmieszało

Z wieśniaczymi ofiarami,

A Słowo ciałem się stało

I mieszkało między nami.

Podnieś rękę, Boże Dziecię!

Błogosław Ojczyznę miłą!

W dobrych radach, w dobrym bycie

Wspieraj jej siłę swą siłą,

Dom nasz i majętność całą

I wszystkie wioski z miastami!

A Słowo ciałem się stało

I mieszkało między nami.

Bóg się rodzi: слушайте коляду на польском языке

Cicha noc, święta noc (Тихая ночь, святая ночь): текст польской колядки

Cicha noc, święta noc,

pokój niesie ludziom wszem

a u żłobka Matka Święta

czuwa sama uśmiechnięta,

nad Dzieciątka snem.

Cicha noc, święta noc,

pastuszkowie od swych trzód

biegną wielce zadziwieni,

za anielskim głosem pieni,

gdzie się spełnił cud.

Cicha noc, święta noc,

narodzony Boży Syn,

Pan wielkiego majestatu,

niesie dziś całemu światu

odkupienie win.

Cicha noc, święta noc,

jakiż w tobie dzisiaj cud,

w Betlejem Dziecina święta

wznosi w górę swe rączęta

błogosławi lud.

Как колядовать Cicha noc, święta noc на польском: смотрите видео

Mędrcy świata (Мудрецы мира): текст польской коляды

Mędrcy świata, monarchowie,

Gdzie śpiesznie dążycie?

Powiedzcież nam, Trzej Królowie,

Chcecie widzieć Dziecię?

Ono w żłobie, nie ma tronu,

I berła nie dzierży,

A proroctwo Jego zgonu,

Już się w świecie szerzy.

Mędrcy świata, złość okrutna,

Dziecię prześladuje.

Wieść okropna, wieść to smutna,

Herod spisek knuje:

Nic monarchów nie odstrasza,

Do Betlejem śpieszą,

Gwiazda Zbawcę im ogłasza,

Nadzieją się cieszą.

Przed Maryją stają społem,

Niosą Panu dary.

Przed Jezusem biją czołem,

Składają ofiary.

Trzykroć szczęśliwi królowie,

Któż wam nie zazdrości?

Cóż my damy, kto nam powie,

Pałając z miłości?

Tak, jak każą nam kapłani,

Damy dar troisty:

Modły, pracę niosąc w dani,

I żar serca czysty.

To kadzidło, mirrę, złoto

Niesiem, Jezu szczerze,

Co dajemy Ci z ochotą,

Od nas przyjm w ofierze.

Mędrcy świata: польская коляда онлайн – смотрите видео