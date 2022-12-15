Аналитическая компания Euromonitor обнародовала 100 городов мира, пользовавшихся наибольшей популярностью среди туристов в 2022 году. ТОП-100 второй год подряд возглавляет столица Франции – Париж.

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В этом году первые позиции достались Европе – в рейтинг вошли 40 европейских городов, а Италия (6 городов), Испания (5 городов) и Греция (4 города) стали лидерами в Западной Европе.

В то же время возглавила рейтинг второй год подряд столица Франции – Париж. Новый отчет восхваляет столицу Франции как "самое эффективное направление в мире" благодаря ее "исключительным показателям в сферах туристической политики и привлекательности, туристической инфраструктуры и эффективности туризма".

В ТОП-10 вошли 8 городов Европы. Это аналитики связывают, в первую очередь, с доступностью поездок внутри Европы, ослаблением COVID-ограничений и возобновлением международных поездок.

Хотя 2022 год был положительным для туристического сектора, путь к полному восстановлению после пандемии долгий, а государственная поддержка остается критически важной во всех регионах.

– отметил Euromonitor.

Он отметил стремительный рост инфляции, ухудшение экономических условий и войну в Украине как факторы, которые могут повлиять на скорость восстановления туризма.

10 самых популярных городов мира среди туристов в 2022-м

Париж

Дубай

Амстердам

Мадрид

Рим