Самые переоцененные достопримечательности ЮНЕСКО: туристы рассказали о своих разочарованиях

Значительное количество путешественников считает, что включение объекта в список Всемирного наследия ЮНЕСКО гарантирует им потрясающие впечатления. Однако многие туристы остаются разочарованными после посещения таких объектов, поскольку их высокие ожидания не всегда оправдываются во время экскурсий.

Кажется, многие забывают, что этот престижный статус присваивается не только за красоту, но и за ценность, которую эти объекты имеют для человечества. В недавней дискуссии на платформе Reddit пользователи выразили свои самые большие разочарования после посещения объектов, внесенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Самые переоцененные достопримечательности ЮНЕСКО

Например, некоторых туристов разочаровали статуя Христа-Искупителя в Бразилии, Стоунхендж в Англии и Тадж-Махал в Индии.

Христос-Искупитель в Бразилии. Очень неприятно думать, что это объект всемирного наследия ЮНЕСКО, и очень стыдно, что это одно из семи чудес света, особенно когда в число финалистов входят такие объекты, как Ангкор-Ват,

– написал пользователь с ником JustAsmalldreamer.

Это мнение поддержали еще несколько пользователей. Некоторые из них были ошеломлены, что у ног гигантского Иисуса было 10 тысяч его фанатов, которые пытались сделать одно и то же селфи.

Статуя Христа-Искупителя в Бразилии / Фото Unsplash

Также несколько пользователей остались недовольны каменным мегалитическим сооружением Стоунхендж в Великобритании.

Стоунхендж... Я имею в виду. Это впечатляет минут на десять. Но ради этих десяти минут удовольствия слишком далеко ехать из Лондона,

– написал пользователь fromafarawayplac3.

При этом пользователь пожаловался, что камни оказались значительно ниже, чем он ожидал, а пользователь ironwilledf-up добавил, что в Британии доступно множество других интересных туристических достопримечательностей.

Стоунхендж / Фото Unsplash

Еще один пользователь с ником JessSuperSub остался разочарован посещением Тадж-Махал в Индии.

Тадж-Махал и форты Раджастана. Я не понимаю, в чем тут дело и почему их так переоценивают. Это просто уродливые старые памятники. У меня такое ощущение, будто я потратил драгоценные доллары на то, чтобы увидеть мелочь,

– поделился он.

Впрочем, другие участники опроса поспешили вступиться за эту достопримечательность.

Тадж-Махал / Фото Unsplash

В то же время большинство опрошенных, даже если и называли какие-то конкретные памятники из списка ЮНЕСКО, которые их разочаровали, признали, что они сами сделали ошибку, неадекватно оценив их.