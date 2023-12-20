Безопасность превыше всего: в какие страны рискованно путешествовать в 2024 году
Источник:International SOS
Степень безопасности – важный показатель, занимающий не последнюю роль при планировании путешествия или переезда. Военные конфликты, насилие и политическая нестабильность создают сложные условия для жизни граждан и иностранцев.
К сожалению, в мире достаточно много опасных стран, поэтому фирма по оценке рисков International SOS выпустила новую версию исследования об опасных и безопасных странах. Куда не стоит путешествовать в 2024 году, а какие страны обеспечивают безопасность – узнайте дальше!
Читайте также Вулкан не страшен: в Исландии снова открылся популярный курорт, несмотря на извержение.
Самые безопасные страны для путешествий и наоборот
Исследовательская компания рисков выпустила исчерпывающую карту, демонстрирующую самые опасные и безопасные страны по всему миру. Эта информационная карта размещена на вебсайте компании.
Так, эксперты использовали тщательную рейтинговую систему для оценки уровня риска в каждой стране. В каждой из категорий страну оценивали по пятибалльной шкале – от "низкого" до "очень высокого" уровня риска (для медицинских и климатических факторов) и от "незначительного" до "чрезвычайного" (для безопасного).
Среди самых безопасных стран для путешествий в 2024-м оказались:
- Исландия,
- Гренландия,
- Норвегия,
- Финляндия,
- Дания,
- Люксембург,
- Швейцария,
- Словения.
К списку опасных стран отнесли:
- Южный Судан,
- ЦАРЬ,
- Сомали,
- Ливия,
- Йемен,
- Сирия,
- Ирак,
- Афганистан,
- Украина.
Самые опасные страны для путешествий / Скриншот интерактивной карты
Напомним, раньше стало известно, какая страна имеет самый мощный паспорт в мире. На этот раз Сингапур уступил одну из стран Западной Европы. Граждане какого государства имеют самый сильный документ – узнайте по ссылке.