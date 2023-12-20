Безопасность превыше всего: в какие страны рискованно путешествовать в 2024 году

Степень безопасности – важный показатель, занимающий не последнюю роль при планировании путешествия или переезда. Военные конфликты, насилие и политическая нестабильность создают сложные условия для жизни граждан и иностранцев.

К сожалению, в мире достаточно много опасных стран, поэтому фирма по оценке рисков International SOS выпустила новую версию исследования об опасных и безопасных странах. Куда не стоит путешествовать в 2024 году, а какие страны обеспечивают безопасность – узнайте дальше!

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Самые безопасные страны для путешествий и наоборот

Исследовательская компания рисков выпустила исчерпывающую карту, демонстрирующую самые опасные и безопасные страны по всему миру. Эта информационная карта размещена на вебсайте компании.

Так, эксперты использовали тщательную рейтинговую систему для оценки уровня риска в каждой стране. В каждой из категорий страну оценивали по пятибалльной шкале – от "низкого" до "очень высокого" уровня риска (для медицинских и климатических факторов) и от "незначительного" до "чрезвычайного" (для безопасного).

Среди самых безопасных стран для путешествий в 2024-м оказались:

Исландия,

Гренландия,

Норвегия,

Финляндия,

Дания,

Люксембург,

Швейцария,

Словения.

К списку опасных стран отнесли:

Южный Судан,

ЦАРЬ,

Сомали,

Ливия,

Йемен,

Сирия,

Ирак,

Афганистан,

Украина.

Самые опасные страны для путешествий / Скриншот интерактивной карты

Напомним, раньше стало известно, какая страна имеет самый мощный паспорт в мире. На этот раз Сингапур уступил одну из стран Западной Европы. Граждане какого государства имеют самый сильный документ – узнайте по ссылке.