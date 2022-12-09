Самые красивые рождественские ярмарки Европы 2023: какой город занял первое место
Источник:European Best Destinations
Мы знаем, как полностью использовать зимний отпуск – посетите самые красивые рождественские ярмарки в Европе. В финальный рейтинг лучших попало 20 локаций. Узнайте, какой город занял первое место.
Бельгийская организация European Best Destination обнародовала результаты ежегодного голосования за европейские города с лучшими рождественскими ярмарками. Среди 100 претендентов путешественники со всего мира выбрали 20 самых красивых. Всего в голосовании приняли участие около 375 тысяч человек.
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Так, победителем этого года стал Будапешт. Главный приз – широкая огласка и бесплатная реклама, поднимающая престиж и туристическую привлекательность города.
Самая красивая рождественская ярмарка 2023 – в Будапеште
Тематическую ярмарку, которую до Рождества ежегодно открывают в столице Венгрии, третий год подряд называют лучшей рождественской ярмаркой в Европе.
"Там, где любовь берет тебя за руку" – под таким лозунгом работает ярмарка Advent Basilica в Будапеште. Местные жители и туристы могут посетить ее с 18 ноября по 1 января 2023 года.