Самые красивые рождественские ярмарки Европы 2023: какой город занял первое место

Мы знаем, как полностью использовать зимний отпуск – посетите самые красивые рождественские ярмарки в Европе. В финальный рейтинг лучших попало 20 локаций. Узнайте, какой город занял первое место.

Бельгийская организация European Best Destination обнародовала результаты ежегодного голосования за европейские города с лучшими рождественскими ярмарками. Среди 100 претендентов путешественники со всего мира выбрали 20 самых красивых. Всего в голосовании приняли участие около 375 тысяч человек.

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Так, победителем этого года стал Будапешт. Главный приз – широкая огласка и бесплатная реклама, поднимающая престиж и туристическую привлекательность города.

Самая красивая рождественская ярмарка Европы – в Будапеште / Фото European Best Destinations

Самая красивая рождественская ярмарка 2023 – в Будапеште

Тематическую ярмарку, которую до Рождества ежегодно открывают в столице Венгрии, третий год подряд называют лучшей рождественской ярмаркой в Европе.

"Там, где любовь берет тебя за руку" – под таким лозунгом работает ярмарка Advent Basilica в Будапеште. Местные жители и туристы могут посетить ее с 18 ноября по 1 января 2023 года.

Рождественская ярмарка в Будапеште / Фото European Best Destinations

ТОП-20 городов Европы с самыми красивыми рождественскими ярмарками 2023

1 Будапешт (Венгрия)

Будапешт / Фото European Best Destinations

2 Гданьск (Польша)

Гданьск / Фото European Best Destinations

3 Крайова (Румыния)

Краевая / Фото European Best Destinations

4 Вена (Австрия)

Вена / Фото European Best Destinations

5 Монбельяр (Франция)

Монбельяр / Фото European Best Destinations

6 Эссен (Германия)

Эссен / Фото European Best Destinations

7 Валкенбург-ан-де-Ген (Нидерланды)

Валкенбург-ан-де-Ген / Фото European Best Destinations

8 Мадейра (Португалия)

Мадейра / Фото European Best Destinations

9 Говоне и Асти (Италия)

Говно и Асти / Фото European Best Destinations

10 Мадрид (Испания)

Мадрид / Фото European Best Destinations

11 Брюссель (Бельгия)

Брюссель / Фото European Best Destinations

12 Трир (Германия)

Трир / Фото European Best Destinations

13 Эдинбург (Шотландия)

Эдинбург / Фото European Best Destinations

14 Таллин (Эстония)

Таллин / Фото European Best Destinations

15 Прага (Чехия)

Прага / Фото European Best Destinations

16 Дрезден (Германия)

Дрезден / Фото European Best Destinations

17 Манчестер (Англия)

Манчестер/ Фото European Best Destinations

18 Брюгге (Бельгия)

Брюгге / Фото European Best Destinations

19 Ротенбург-об-дер-Таубер (Германия)

Ротенбург-об-дер-Таубер / Фото European Best Destinations

20 Зальцбург (Австрия)

Зальцбург / Фото European Best Destinations