Не Дубай, как можно было бы подумать: самые дорогие города мира в 2024 году

В последнее время люди переезжают в разные города по разным причинам. Некоторые выбирают районы с более низкой стоимостью жизни и доступными услугами, особенно те, кто работает удаленно, как "цифровые кочевники". И наоборот, растет количество людей, которые тяготеют к самым дорогим городам мира из-за карьерных возможностей.

Финансовая компания Mercer выяснила, в каких городах жизнь обойдется дороже всего. Исследование охватило 226 городов.

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Для составления рейтинга в исследовании рассмотрели около 200 факторов, влияющих на стоимость жизни в городах. Например, инфляция, местные конфликты и стоимость товаров и услуг. Исследование показало, что два наиболее значимых фактора, влияющих на стоимость проживания, – цены на жилье и инфляция.

В тройку лидеров вошли Гонконг, Сингапур и Цюрих. А три последних места заняли Исламабад, Лагос и Абуджа.

ТОП-10 самых дорогих городов выглядит так:

Гонконг; Сингапур; Цюрих; Женева; Базель; Берн; Нью-Йорк; Лондон; Нассау; Лос-Анджелес.

Гонконг удерживает первое место в рейтинге уже более 5 лет. А соседние столицы имеют такие места в списке: Рига заняла 61 место, Вильнюс – 113 место, Варшава – 135 место. Минск же занял 212 место.



Гонконг – самый дорогой город в мире в 2024 году / Фото Unsplash

5 малоизвестных городов ЕС, которые стоит посетить немедленно

Пока некоторые города ЕС, такие, как Париж и Венеция, соревнуются с большим наплывом туристов, другие, к сожалению, не имеют такой популярности среди путешественников. Тем не менее отпуск в таких городах может быть отличным вариантом.

Планировать летний отпуск стоит уже. В частности, тревел-эксперты рекомендуют не медлить с бронированием билетов и жилья. Поэтому лучше всего выбрать маршрут для себя прямо сейчас. Заграница 24 рассказывает о наиболее недооцененных городах ЕС, которые одновременно – must visit.