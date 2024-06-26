Не Дубай, как можно было бы подумать: самые дорогие города мира в 2024 году
Источник:Mercer
В последнее время люди переезжают в разные города по разным причинам. Некоторые выбирают районы с более низкой стоимостью жизни и доступными услугами, особенно те, кто работает удаленно, как "цифровые кочевники". И наоборот, растет количество людей, которые тяготеют к самым дорогим городам мира из-за карьерных возможностей.
Финансовая компания Mercer выяснила, в каких городах жизнь обойдется дороже всего. Исследование охватило 226 городов.
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Для составления рейтинга в исследовании рассмотрели около 200 факторов, влияющих на стоимость жизни в городах. Например, инфляция, местные конфликты и стоимость товаров и услуг. Исследование показало, что два наиболее значимых фактора, влияющих на стоимость проживания, – цены на жилье и инфляция.
В тройку лидеров вошли Гонконг, Сингапур и Цюрих. А три последних места заняли Исламабад, Лагос и Абуджа.
ТОП-10 самых дорогих городов выглядит так:
- Гонконг;
- Сингапур;
- Цюрих;
- Женева;
- Базель;
- Берн;
- Нью-Йорк;
- Лондон;
- Нассау;
- Лос-Анджелес.
Гонконг удерживает первое место в рейтинге уже более 5 лет. А соседние столицы имеют такие места в списке: Рига заняла 61 место, Вильнюс – 113 место, Варшава – 135 место. Минск же занял 212 место.
Гонконг – самый дорогой город в мире в 2024 году / Фото Unsplash
5 малоизвестных городов ЕС, которые стоит посетить немедленно
Пока некоторые города ЕС, такие, как Париж и Венеция, соревнуются с большим наплывом туристов, другие, к сожалению, не имеют такой популярности среди путешественников. Тем не менее отпуск в таких городах может быть отличным вариантом.
Планировать летний отпуск стоит уже. В частности, тревел-эксперты рекомендуют не медлить с бронированием билетов и жилья. Поэтому лучше всего выбрать маршрут для себя прямо сейчас. Заграница 24 рассказывает о наиболее недооцененных городах ЕС, которые одновременно – must visit.