Самый короткий рейс: самолет Ryanair с пассажирами совершил перелет всего на 7 километров

Самолет авиакомпании Ryanair, вылетевший из итальянского Тревизо, совершил самый короткий перелет для Boeing 737 между двумя аэропортами в Бухаресте. Расстояние между ними всего 7 километров.

Самолет должен был приземлиться в основном аэропорту Бухареста Отопень. Но там на 30 минут закрыли полосу из-за уборки снега и вьюги. Поэтому борт Ryanair сел в старом аэропорту Бэняса в румынской столице. Но ненадолго.

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Самый короткий перелет

Авиакомпания не хотела высаживать пассажиров в аэропорту Бэняса, поэтому самолет только дозаправился там. Также борт очистили ото льда и снова вылетели в Отопень.

Несмотря на то, что взлетно-посадочные полосы обоих аэропортов находятся на расстоянии менее 7 километров друг от друга, самолету пришлось сделать круг для захода на посадку.

Этот короткий перелет между аэропортами Бухареста позволил Ryanair избежать рисков, что пассажиры потребуют компенсацию за "неполный рейс".

Эксперты по авиации предполагают, что это был кратчайший перелет между разными аэропортами на самолете Boeing 737.

Qantas Airways анонсировала самый длинный перелет в мире

В конце 2025 года австралийская авиакомпания Qantas Airways запустит самый длинный рейс в мире. Перелет из австралийского аэропорта Сиднея в лондонский Хитроу продлится 20 часов.

Маршрут будет проложен на 17 000 километров. За все время полета пассажиры смогут увидеть две восхода солнца, поскольку рейс будет менять часовые пояса.

Авиакомпания пока готовит самолет к длительному полету. Его нужно переоборудовать: сократить количество мест, чтобы борт стал легче. А для удобства пассажиров планируется организовать зону отдыха.