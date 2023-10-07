Загадочный Монблан: самая высокая гора в Альпах уменьшилась на 2 метра

Высота горы Монблан, расположенной на границе Италии и Франции, снизилась еще на 2 метра после последних измерений. Вершина постоянно меняет показатели.

Новая зафиксированная официальная высота горы Монблан теперь составляет 4 805,59 метра. Это на 2,22 метра ниже, чем установили во время прошлого измерения два года назад. Почему гора меняет высоту – объясним дальше.

Читайте также Уже 5 лет подряд: какая страна ЕС снова получила титул лучшей туристической точки

Исследование Монблана

Альпийская гора меняет свою высоту в зависимости от погодных условий. Ученые предположили, что уменьшение Монблана более чем на 2 метра связано с меньшим количеством осадков в течение лета. Следующее измерение горы запланировано в 2025 году, то есть снова через 2 года.

Гору, покрытую снегом и льдом, измеряют профессиональные геодезисты с помощью беспилотника. Представитель команды исследователей отметил, что гора за последние годы потеряла 3500 кубических метров льда и снега. Это примерно равно объему олимпийского бассейна.

Интересно, что французские геодезисты не исключают, что Монблан вполне может стать выше через 2 года. Все зависит от количества осадков и мощности зимних ветров.

Высота горы Монблан официально уменьшается уже 10 лет. Исследователи измеряют ее каждые два года, чтобы собрать информацию о влиянии изменений климата на Альпы. Самый высокий зафиксированный показатель – 4 810,90 метров в 2007 году. А в середине сентября 2021 вершина была 4 807,81 метра. То есть за все время наблюдений гора уменьшилась более чем на 5 метров.

Исследователи используют дроны, чтобы измерить высоту горы / Фото Unsplash

Горнолыжные курорты в Альпах исчезают

Большинство горнолыжных курортов Европы находится под угрозой исчезновения из-за изменения климата. Дело в том, что на вершинах просто не выпадает достаточно снега. Проблему будет почти невозможно решить, если среднемировая температура повысится на два градуса по Цельсию.

Исследователи отмечают, что машины для искусственного снега могут лишь частично компенсировать недостаток натурального в природе. Но этого не достаточно. Особенно сильно пострадают курорты Альп.

Напомним, в начале 2023 года некоторые зимние курорты Европы были вынуждены закрыться или оставить только часть трасс. На континенте зафиксировали одну из самых высоких за всю историю температур в январе. Снег растаял, обнажив горные склоны. Под удар попали такие популярные горнолыжные страны: Франция, Германия, Швейцария, Чехия и Польша.

А один из курортов во Французских Альпах навсегда прекратил свое существование. В прошлом зимнем сезоне снега на La Sambuy едва хватило на месяц. Так что этой зимой курорт решили больше не открывать. Его инфраструктуру – трассы и подъемники – очень дорого обслуживать, если туристы не катаются.