Следует отметить, что эксперты, которые заключали по инициативе ООН "Всемирный отчет счастья-2021" принимали во внимание уровень ВВП, социальную поддержку и ожидаемую продолжительность жизни. Также учитывали уровень свободы и коррупционности в стране.

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Андрей Конопко, 28 лет, юрист

Андрей живет в Финляндии уже 6 лет. Приехал в страну учиться на магистратуре. После получения диплома решил остаться. Андрей имеет рабочую визу на четыре года. Работает юристом.

По словам украинца, жизнь в Финляндии недешевая. Например, аренда апартаментов в студенческом общежитии обойдется в 300 евро в месяц. Аренда квартиры в Турку, где живет Андрей, стартует также от 300 евро.

Проезд в общественном транспорте в этом городе стоит 3 евро за 2 часа в дороге. А иметь собственное авто в Финляндии, по мнению парня, вообще – роскошь, ведь налоги и страховка станут слишком большими затратами. Так, страхование, которое является обязательным, оценивается в 500 – 600 евро в год. А если человек является собственником дизельного автомобиля с двухлитровым двигателем, то надо платить так называемый экологический налог, который составляет 700 – 800 евро в год.

Однако, преимуществ в Финляндии значительно больше. Прежде всего здесь, говорит Андрей, невероятно красивая природа.

Я живу недалеко от реки. Вокруг много деревьев. Выглянул в окно, а там гуляют фазаны. Вышел на прогулку – пересекся с косулей. Разве не замечательно?

– рассказывает Андрей Конопко.

По поводу местных жителей, Андрей отмечает, что финны – надежные, пунктуальные. Они имеют четкое понимание личных границ. Завоевать доверие финна сложно, но если это удалось, то можно считать, что человек нашел друга на всю жизнь.

Еще Андрей заметил, что в стране чуть ли не в каждом доме есть сауна. При этом может не быть ванны, но сауна – обязательно. В общежитии, где парень арендует апартаменты, тоже есть сауна. Он имеет право бесплатно посещать ее 4 раза в месяц.

В Финляндии, говорит Андрей, царит ощущение безопасности: финансовой, социальной, личной. Статистика преступлений здесь низкая (на сто тысяч человек – 118 убийств, тогда как в Украине этот показатель равен 1 428).

В экономическом плане Андрей считает, что финны – состоятельные люди. В стране качественная система государственных гарантий. Обучение в школах и вузах является бесплатным. Государственная медицина – на высоком уровне. При этом местные жители работают не более 37,5 часа в неделю, потому что работодатели заботятся о том, чтобы людям хватало времени на личную жизнь и хобби.

Андрей Конопко / Фото Urban

Инга Седин, 29 лет, координатор по учебным вопросам в Университете прикладных наук Тампере

Инга Седин уже 8 лет живет в Тампере – одном из крупнейших городов в Финляндии. Говорит, в подростковом возрасте слушала финские группы The Rasmus, HIM, Apocalyptica – и мечтала, что когда-то переедет в Финляндию, будет ходить на их концерты и радоваться жизни.

Сначала она училась в Финляндии на специализации "Маркетинг и организация концертов". Впоследствии почти пять лет работала в концертной сфере. Сейчас девушка работает в Университете прикладных наук Тампере. За это время Инга успела получить финское гражданство.

Инга назвала несколько особенностей жизни в Финляндии. Сначала она обратила внимание на то, что минимальная зарплата в стране составляет примерно 1 700 евро. Этих денег хватает на достойную жизнь, говорит девушка. Большинство финнов являются представителями среднего класса.

Здесь нет четкого разделения на богатых и бедных. И это тоже способствует ощущению счастья,

– отмечает Инга.

Из рассказа девушки, цены на услуги из сферы красоты в Финляндии – очень высокие. Так, нанесение гель-лака на ногти стоит 50 евро, консультация косметолога – от 70 евро, а за покраску волос можно заплатить и более 300 евро. Видимо поэтому, предполагает Инга, в Финляндии нет культа внешности. Женщины предпочитают природную красоту: не подкалывают губы гиалуроновой кислотой и не применяют ботекс для борьбы с морщинами.

Местных жителей Инга называет очень честными. Но также о ни часто боятся обидеть собеседника.

Что еще интересно, у финнов очень узкое понимание семьи. Они не причисляют двоюродных братьев, сестер, крестных родителей и других родственников к этому понятию, говорит Инга. Семья здесь – это муж, жена и дети.

Инга Седин / Фото Urban

Оксана Турмий, 27 лет, мастер перманентного макияжа

Первое знакомство Оксаны с Финляндией было еще в 2016 году, когда она приехала сюда на заработки – собирать клубнику. Тогда девушка решила, что хочет жить в этой стране. Она рассказала о своем желании мужу – и в 2017 году они переехали.

Оксана рассказала, что местные жители хорошо знают иностранные языки благодаря телевидению. Поскольку в Финляндии иностранные (преимущественно англоязычные) фильмы, телепередачи транслируются на языке оригинала: и по телевизору, и в кинотеатрах.

Дублируются только мультфильмы. Поэтому, хочешь не хочешь, а английский ты, живя здесь, будешь знать,

– рассказывает Оксана.

Жизнь в Финляндии является комфортной. Оксана отмечает, что в стране удобные электронные очереди в банках, государственных учреждениях и даже магазинах.

Сами финны умеют жить в свое удовольствие. Они делают то, что хотят и не боятся показаться чудаками. Финская философия жизни называется сису и предполагает решимость, стойкость, уверенность, выносливость, настойчивость – именно таковы финны, полагает Оксана.

Оксана Турмий / Фото Urban

Марина Куликова, 29 лет, студентка

Марина в Финляндии находится 4 года. Переехала с мужем-программистом, который нашел в стране работу. Сначала пара поселилась в Хельсинки. Сейчас супруги живут в городе Эспоо. Украинцы в Финляндии уже имеют вид на жительство. Сначала его дают на год, а после срок может быть продлен.

Марина учится в колледже, где изучает Merkonomi. Говорит, это слово трудно перевести на украинский. В специальность входят программы бизнес-администрирования, маркетинг и создание контента.

Для финнов, замечает Марина, не редкость, а норма – учиться во взрослом возрасте. Например, одна ее знакомая, которая всю жизнь проработала стюардессой, в 50 захотела стать преподавателем английского. Вскоре она получит диплом бакалавра.

В местных университетах, рассказывает украинка, нет четких норм, сколько лет должен учиться студент. Максимально на получения специальности дают 10 лет. Впрочем, по желанию, обучение можно завершить даже за два года. Главное за это время выполнить все задачи избранных курсов, объясняет Марина.

Местные жители, уверяет девушка, любят личное пространство. Говорит, здесь даже шутят, что финны давно сохраняют большую личную дистанцию, чем это предусмотрено современными правилами карантина. В стране царит абсолютное равенство между обоими полами, а для обозначения этого понятия существует даже специальное слово tasa-arvo. Также финны не сравнивают себя с другими, не пытаются быть на кого-то похожими и не любят помпезности и хвастовства.