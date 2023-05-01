Ryanair запустил новый рейс из Варшавы: по какому направлению

Аэропорт имени Шопена в Варшаве получил новый прямой маршрут. Ирландский лоукостер Ryanair сообщил о наличии рейсов на Пальма-де-Майорка из столицы Польши.

Ryanair запустил полеты из Варшавы на Майорку

Билеты уже доступны на сайте перевозчика с начала апреля. Подробности предложения – читайте ниже.

Авиакомпании начали использовать ИИ для построения маршрутов: как это действует

Рейсы по маршруту, входящему в расписание "Лето'23", осуществляются четыре раза в неделю: по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Ryanair с удовольствием расширяет этим новым маршрутом в Майорку уже широкий спектр направлений на лето 23, доступный жителям Варшавы и окрестностей – по самым низким ценам в Европе,

– отметила Алиция Войцик Голембиовская, региональный менеджер Ryanair в Центральной и Восточной Европе и Балтии.

Бронировать билеты уже можно на сайте. Цены стартуют от 45 евро в одну сторону.

Ryanair вернулся в Шопен только в этом году

С этого летнего сезона ирландский перевозчик возвращается в аэропорт имени Шопена впервые за четыре года.

Там будет запущено 5 маршрутов, которые в летнем сезоне 2023 соединят столичный аэропорт с курортными направлениями:

Аликанте и Майорка в Испании,

Пафос на Кипре,

Брюссель в Бельгии,

Вена в Австрии.

Как быстро Ryanair готова возобновить работу в Украине после войны?

Крупнейшая авиакомпания Европы Ryanair заявила, что готова как можно быстрее возобновить работу в Украине. Однако следует дождаться окончания войны. Ryanair хочет возобновить работу в Украине после завершения боевых действий и открытия воздушного пространства над страной.

Компания очень заинтересована в развитии бизнеса в Украине. До полномасштабного вторжения России в Украину Ryanair являлась второй по величине авиакомпанией на рынке. Гендиректор заявил, что теперь будет стремиться получить первенство.