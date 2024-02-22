Ryanair запускает новые долгожданные маршруты

Пресс-служба Ryanair продолжает радовать путешественников радостными новостями. В лоукостере снова заявили о запуске новых маршрутов.

Новые направления Ryanair запускает уже весной – летом 2024 года. Рейсы будут курсировать между Италией, Испанией, Швецией и Литвой.

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Какие новые маршруты запускает Ryanair

Стокгольм Арланда – Вильнюс с 31 марта 2024 года – будет летать три раза в неделю;

Турин – Кротоне со 2 июня 2024 года – будет летать трижды в неделю;

Валенсия – Ламеция-Терме – с 3 июня 2024 года – будет летать дважды в неделю.

Последние новости о Ryanair

Ранее в Ryanair заявили, что запускают новую базу в Реджо-Калабрия (Италия). Кроме того, лоукостер сообщил о запуске 8 новых маршрутов. Они стартуют уже в апреле 2024 года. В частности, будут рейсы в Испанию, Германии и Албании. Большинство рейсов будут осуществляться дважды в неделю, некоторые – трижды.

Кроме того, Ryanair объявил об отмене полетов на территорию Израиля. Это произошло вскоре после того, как лоукостер вернулся в воздушное пространство страны. Причиной стало то, что в Тель-Авиве в аэропорту Бен-Гурион закрыли терминал 1. Он был существенно дешевле. Сейчас работает только терминал 3, который существенно дороже. Для Ryanair это – невыгодно.