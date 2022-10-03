Ryanair распродает дешевые билеты из Польши: куда можно улететь от 8 евро

3 октября 2022 , 13:41
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Источник:

Ryanair

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair предлагает дешевые рейсы из Польши. Улететь можно в разные города Европы.

Ryanair распродает дешевые билеты из Польши

Акция продлится до 9 октября. Совершить путешествие по дешевым билетам можно с 1 октября по 30 ноября.

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Акция на дешевые билеты Ryanair позволяет сэкономить на перелетах в города Греции, Италии, Испании, Франции и других европейских стран.

Бюджетное путешествие осенью можно запланировать из польских аэропортов Варшавы, Катовице, Познани, Кракова, Вроцлава и Гданьска.

Какие цены на билеты:

  • Самые низкие цены – от 39 злотых (8 евро) в одну сторону. По такой цене можно улететь из Катовице в Дортмунд (Германия). А из Катовице в Осло – за 43 злотых (8,5 евро).

Примеры цен на билеты из Катовице в Осло / Фото Ryanair

  • Из Катовице в Бергамо за 49 злотых в одну сторону – 9,75 евро, в Венецию – от 53 злотых (10,5 евро).
  • Из Варшавы в Лондон доступны билеты от 59 злотых (12 евро).

К слову, такие тарифы включают в себя перевозку только ручной клади размером 40х20х25 сантиметров и весом 10 килограммов.

Автор: Марта Касіянчук