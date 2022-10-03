Ryanair распродает дешевые билеты из Польши: куда можно улететь от 8 евро
3 октября 2022 , 13:41Читати новину українською
Источник:Ryanair
Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair предлагает дешевые рейсы из Польши. Улететь можно в разные города Европы.
Ryanair распродает дешевые билеты из Польши
Акция продлится до 9 октября. Совершить путешествие по дешевым билетам можно с 1 октября по 30 ноября.
Читайте также Бесплатные билеты Wizz Air в ЕС: как получить украинцам
Акция на дешевые билеты Ryanair позволяет сэкономить на перелетах в города Греции, Италии, Испании, Франции и других европейских стран.
Бюджетное путешествие осенью можно запланировать из польских аэропортов Варшавы, Катовице, Познани, Кракова, Вроцлава и Гданьска.
Какие цены на билеты:
- Самые низкие цены – от 39 злотых (8 евро) в одну сторону. По такой цене можно улететь из Катовице в Дортмунд (Германия). А из Катовице в Осло – за 43 злотых (8,5 евро).
- Из Катовице в Бергамо за 49 злотых в одну сторону – 9,75 евро, в Венецию – от 53 злотых (10,5 евро).
- Из Варшавы в Лондон доступны билеты от 59 злотых (12 евро).
К слову, такие тарифы включают в себя перевозку только ручной клади размером 40х20х25 сантиметров и весом 10 килограммов.