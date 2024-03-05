В частности, из Варшавы: Ryanair отменяет ряд рейсов

Ирландский лоукостер Ryanair объявил, что отменяет ряд рейсов. Причиной стал дефицит самолетов.

Отмечают, что в течение года лоукостер Ryanair планировал перевезти 205 миллионов пассажиров. Однако теперь рассчитывают на лишь 198 – 200 миллионов человек.

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В Ryanair отметили, что сейчас цель – собственно сократить рейсы, а не отменить маршруты. Изменения будут касаться аэропортов, сборы которых не удовлетворяют лоукостер. В частности, говорится о:

Варшава-Модлин;

Дублин;

Милан-Мальпенса;

4 аэропортах Португалии.

Кроме того, отмечают, что Ryanair будет вынужден повысить цены на билеты. В то же время людей предупреждают: заблаговременно паниковать не стоит, цены вырастут лишь на 5 – 10%.

От похожей проблемы пострадал и Wizz Air

Причиной такого решения стал дефицит самолетов. Ryanair рассчитывал, что американский производитель поставит 57 авиалайнеров Boeing 737-8200 MAX. В то же время, соответствии с новым графиком, лоукостер сможет получить только 40 самолетов.

Венгерский лоукостер Wizz Air также заявил о проблемах. Авиакомпания отменяет десятки рейсов. Причина – проблемы в обслуживании двигателей Pratt & Whitney, которые установлены в самолетах Airbus.

Отмечают, что только в течение первого квартала 2024 года Wizz Air должен "заземлить" 1/5 текущего флота. Речь идет сразу о 45 самолетах.