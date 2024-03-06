Дешевые билеты на море: Ryanair добавляет 7 новых рейсов из польских городов

Ирландский лоукостер Ryanair добавляет 7 новых направлений в свою маршрутную сеть из Польши. Полететь в популярные средиземноморские локации можно будет из Познани и Катовице.

Новые авиарейсы сделают более доступными путешествия для пассажиров из Польши в 5 европейских стран. Ryanair весной запланировал полеты между Польшей и такими странами: Испанией, Италией, Хорватией, Великобританией и Мальтой.

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Перечень новых рейсов:

Катовице – Аликанте: с 19 апреля 2024 года, 1 рейс в неделю.

Катовице – Бари: с 16 апреля 2024 года, 2 рейса в неделю.

Катовице – Мальта: с 15 апреля 2024 года, 3 рейса в неделю.

Катовице – Рим Фьюмичино: с 15 апреля 2024 года, 2 рейса в неделю.

Катовице – Задар: с 17 апреля 2024 года, 1 рейс в неделю.

Познань – Малага: на момент написания статьи еще не было расписания.

Варшава Модлин – Манчестер: с 17 апреля 2024 года, 3 рейса в неделю.

Билеты можно купить на официальном сайте авиакомпании. Также советуем воспользоваться поисковым агрегатором типа kiwi.com.

Пример бронирования авиабилетов Катовице – Аликанте с 19 – 26 апреля 2024 года / Скриншот с сайта Ryanair

Пример бронирования авиабилетов Катовице – Рим Фьюмичино с 15 – 22 апреля 2024 года / Скриншот с сайта Ryanair

Ryanair отменяет ряд рейсов

Ирландский лоукостер Ryanair объявил, что отменяет ряд рейсов. Причиной стал дефицит самолетов. Отмечают, что в течение года лоукостер Ryanair планировал перевезти 205 миллионов пассажиров. Однако теперь рассчитывают на лишь 198 – 200 миллионов человек.

В Ryanair отметили, что сейчас цель – собственно сократить рейсы, а не отменить маршруты. Изменения будут касаться аэропортов, сборы которых не удовлетворяют лоукостер.