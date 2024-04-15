Румыния в Шенгене: что изменится в трудоустройстве украинцев после вступления

Румыния официально присоединилась к Шенгенской зоне частично, начав выдавать шенгенские визы типа С с 1 апреля 2024 года. Граждане Украины, которые путешествуют в Румынию с целью трудоустройства по биометрическому паспорту, теперь обязаны соблюдать правила, касающиеся дней безвизовых поездок.

Зато в этот период можно работать в стране без дополнительных разрешений на работу. Что изменило для украинских работников вступление Румынии в Шенген – далее в материале.

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Что меняется для украинцев, которые едут в Румынию?

Начиная с 1 апреля, граждане Украины будут подпадать под новые правила при посещении Румынии в рамках безвизового режима с Европейским Союзом. Ранее их пребывание в Румынии не засчитывалось в общий срок пребывания в ЕС.

Однако, обновленные условия теперь ограничивают пребывание украинцев в Румынии максимум 90 днями в течение 180-дневного периода, если они не получат вид на жительство или временную защиту.

Это единственное отличие, которая будет касаться граждан Украины, планирующих посещать, находиться или работать в Румынии. В целом, Румыния остается страной в ЕС, где проще всего легализоваться и трудоустроиться украинцам,

– говорит руководитель EWL Маргарита Нестеренко.

Для того чтобы продолжить свое пребывание в стране, следует получить статус временной защиты. Его в Румынии дают гражданам Украины независимо от того:

где они были на начало полномасштабной войны;

если они уже пользовались убежищем в другой стране ЕС или имели визы, или вид на жительство в других европейских странах.

Еще один вариант – работать на основе биометрических данных в течение трех месяцев без необходимости получения статуса временной защиты. После этого можно подать заявление на получение вида на жительство.

Заметим, каждая страна предлагает свои условия трудоустройства. Так же отличаются и возможности. Различные критерии влияют на уровень удовлетворения работников своей работой. В каких 10 городах люди больше всего удовлетворены своей работой.