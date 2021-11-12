В Румынии проводят конкурс на лучшего учителя украинского языка

Союз украинцев Румынии организовал конкурс "Лучший учитель украинского языка". В нем могут принять участие учителя и воспитатели, работающие в румынских школах с украинским языком преподавания.

В конкурсе разыграют 25 призов – интерактивных пакетов, включающих ноутбуки, видеопроекторы и интерактивные доски. Преимущество будет в учителей, которые преподают в секциях с преподаванием родного украинского языка и литературы.

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Как принять участие

Желающие принять участие в конкурсе должны подать в один из уездных филиалов СУР краткое резюме. В нем, помимо общих данных об участнике, нужно указать:

результаты, полученные в профессиональной сфере за последние два года;

информацию об участии учителя с учениками в культурно-образовательных мероприятиях (конкурсах, олимпиадах, фестивалях, проектах и ​​так далее), проведенных СУР;

информацию о сотрудничестве с организацией.

Подать заявку на участие можно до 15 ноября. Победители будут объявлены 20 ноября 2021 года.

Полный текст публикации СУР: