В Румынии с 2023 года чаевые будут включать в чеки в ресторанах

Парламент Румынии одобрил законопроект о регулировании чаевых. Он предусматривает их налогообложение и включение в чек при заказах в ресторанах.

В Румынии чаевые будут включать в чеки в ресторанах

Парламент Румынии также установил максимальную сумму чаевых в размере 15% от суммы чека, которую можно оставить официанту. Нововведения вступят в силу с 1 января 2023 года.

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Согласно законопроекту, поддержанному 189 румынскими депутатами, чаевые определяются как "любая денежная сумма, добровольно предложенная потребителем дополнительно к вознаграждению за товары или услуги", которые предоставляются в барах и ресторанах.

Клиенты заведений сами могут установить уровень чаевых в пределах до 15% от стоимости чека. Они выносятся отдельным пунктом при оплате и подлежат отдельному налогообложению.

При этом владельцы баров и ресторанов сами определяют, как чаевые будут распределяться между их работниками. В то же время чаевые не считаются частью доходов в налоговой отчетности, а их распределение – расходами.

Отмечается, что субъектам хозяйствования запрещается в какой-либо форме оговаривать доставку товаров или предоставление услуг обязательным предоставлением чаевых. Как исключение, при доставке продукции на дом покупателям субъекты хозяйствования не обязаны указывать чаевые в квитанции.

За невыполнение закона предусматривается штраф в размере от 2 000 до 4 000 румынских лей (приблизительно от 16 до 32 000 гривен).