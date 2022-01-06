Рождество за границей: как воссоздать сказочную атмосферу праздника вдали от дома

Рождество считается самым главным праздником, который отмечают в семейном кругу. К сожалению, у трудовых мигрантов не всегда есть возможность отпраздновать его с родными. О том, как создать атмосферу праздника на чужбине – читайте дальше.

Прежде всего, нужно понять, что для вас означает Рождество: вечер в кругу семьи, особые блюда или традиции.

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После этого попытайтесь компенсировать то, чего вам не хватает за границей. Для этого следуйте инструкциям.

Подготовка к Рождеству на миграции

Лучше всего начинать организацию праздника не за неделю до Рождества, а гораздо раньше, например, во время отпуска, проведенного дома. Уже тогда можно купить много лакомства в банках с соответствующим сроком годности. Вы также можете договориться с родственниками, чтобы они отправили вам посылку перед самыми праздниками, чтобы на рождественском столе хватило традиционных вкусов и ароматов.

Компания

Рождество без семьи в эмиграции, хотя и ощущается совсем иначе, чем в компании родных, но тоже может иметь свое очарование. Это возможность встретиться и разделить это особое время с друзьями, которые находятся с вами за границей. Это отличная возможность подружиться и поддержать друг друга. Также следует помнить, что на помощь разделенным семьям приходит интернет.

Создание праздничного настроения

Одной из важных традиций является украшение дома. Неважно, живете вы в доме, квартире или комнате. Самая скромная, даже сделанная своими руками елка или еловая веточка обязательно создаст рождественское настроение. Где бы мы ни проводили Рождество, все это возможно!

Помните, что Рождество отмечают почти во всех странах Европы. Вы точно не пропустите рождественские песни по радио и очарование украшений на улицах!



Установите елку дома / Фото Unsplash

Традиции и рождественские блюда

Эмигранту тяжело найти себя в другой культуре. Однако, возможно, стоит попробовать что-нибудь новое? Понаблюдайте, как граждане той или иной страны организуют свое Рождество и, возможно, позаимствовать какой-нибудь новый, интересный обычай!

Как празднуют Рождество за границей

В Нидерландах есть отличный обычай – рассылать открытки всем друзьям, в том числе и тем, с кем мы не общаемся каждый день.

В Италии есть не менее интересная традиция – украшать вертепы как елки.

А если вы работаете в Польше, то проблем вообще не должно быть. Поляки празднуют Рождество хоть и в другой день, но традиции и блюда очень похожи на украинские.

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Подводя итог, Рождество в эмиграции может принимать разнообразные формы и новые значения. Однако новое не всегда значит худшее. Поэтому в это Рождество мы желаем получить положительные воспоминания, если вы проведете их далеко от дома или в Украине, планируя свое будущее путешествие за границу.

Веселого Рождества!