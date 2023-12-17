За рождественским настроением: где в Польше лучшие праздничные ярмарки
Источник:yavp.pl
Рождественско-новогодние праздники уже буквально "на носу" и самое время выбирать подарки под елку для близких. Почти во всех крупных польских городах заработали рождественские ярмарки, где можно зарядиться праздничным настроением.
В Польше рождественские ярмарки стартуют с конца ноября. Обычно их разворачивают на больших площадях, которые украшает главная елка. Здесь можно выбрать сувениры для родных, полакомиться вкусненьким и выпить горячий глинтвейн.
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Рождественская ярмарка в Варшаве
Столица начинает предрождественский сезон с 24 ноября и отмечает до 7 января следующего года. Ярмарка работает в Старом Городе. Здесь предлагают разные сувениры ручной работы, изделия из дерева, кожи и шерсти, традиционную одежду и ювелирные изделия.
На рынке работает большой каток, который понравится и детям, и взрослым. А у памятника Мицкевичу состоится конкурс рождественских вертепов.
Из вкусненького в Варшаве можно полакомиться горячими каштанами, хлебом с салом, чебуреками, вафлями и фруктами в шоколаде. Цены многим варшавянам показались несколько завышенными. К примеру, глинтвейн стоит около 30 злотых.
Рождественское настроение в Варшаве / Фото PAP
Вроцлав и праздничный гном
Рыночная площадь Вроцлава начинает ярмарку с 24 ноября, а заканчивает 7 января. Все эти дни на площади города царит праздничная атмосфера. Ярмарку во Вроцлаве считают одной из лучших в Европе. В это время в город стекаются туристы.
Посетителям предлагают вкусные закуски: пряники, деруны, рулеты, вафли и сладости. В центре Вроцлава также устраивают различные мероприятия, чтобы развлечь гостей.
Главный символ празднований во Вроцлаве – это рождественский гном. Подходящие сувениры продаются здесь на каждом шагу. А во время празднования Рождества на Рыночной площади появляется тот самый гном. По легенде, нужно трижды коснуться его шляпы, чтобы исполнились все желания.
Сказочная ярмарка во Вроцлаве / Фото PAP
Ярмарка в центре Кракова
Именно она является одной из самых старых. В этом году она открылась 24 ноября и продлится до 1 января. На Рыночной площади Кракова вы найдете множество развлечений и праздничных товаров. Следует обратить внимание на елочные украшения ручной работы.
А из вкусненького здесь предлагают местные деликатесы: галицкий глинтвейн и сыр осципек с клюквой.
Атмосфера Рождества в Кракове / Фото PAP
Праздничная ярмарка в Гданьске
Гданьская рождественская ярмарка проходит с 24 ноября и до 23 декабря. Она сконцентрирована вокруг Тарга Веглового.
Посетителей здесь будет ждать сказочная иллюминация, рождественские стенды с региональными деликатесами, изделиями местных мастеров и украшениями. А в выходные дни на ярмарке выступают артисты. Гостям предлагают мастер-классы и театральные постановки.
Рождество в Гданьске / Фото из фейсбука Jarmark Bożonarodzeniowy Gdańsk
Зимняя сказка в Познани
В этом году ярмарка в городе будет развлекать гостей с 17 ноября по 7 января на территории Международных Таргов Познанских и площади Wolności. Там будет более 70 локаций с местными лакомствами и сувенирами.
Эту ярмарку еще называют познанским Вифлеемом. В этом году здесь можно будет прокатиться на смотровом колесе, с которого открывается великолепный вид на город. На локации также будут карусели с рождественскими оленями и сказочный поезд.
Ярмарка в Познани / Фото poznan.pl
Праздничные ярмарки в Польше предлагают множество вариантов досуга. Осталось только выбрать тот, где вы захотите провести рождественско-новогодние выходные с семьей и друзьями.