Париж зажег необычные рождественские огни: какой у них секрет

Столица Франции готовится к Рождеству. Елисейские поля зажглись яркой иллюминацией. В этом году Париж решили украсить особыми экологическими огнями.

До Рождества еще около месяца, но во французской столице решили открыть праздничный сезон церемонией зажигания огней на Елисейских полях. Теперь центральная улица Парижа буквально сияет благодаря гирляндам, экономящим электроэнергию.

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Новая экологическая иллюминация

Рождественские огни зажгла мэр Парижа Анн Идальго вместе с президентом комитета Елисейских полей Марком-Антуаном Жами.

Он рассказал, что эти огни особенно экологичны. Энергопотребление иллюминации на Елисейских полях равно энергопотреблению одной квартиры, где проживают 4 человека.

С 2007 года проводилась работа по сокращению использования электроэнергии во время рождественского освещения города. Удалось снизить потребление на 98% путем смены оборудования и процессов. Такой результат дали специальные светодиодные устройства и новые технологии подключения к сети.

Экологическая рождественская иллюминация Парижа тянется на 4 километра. В этом году золотые огни украсили 400 деревьев на центральной улице. Рождественские гирлянды на Елисейских полях будут сиять до января.

Многие европейские города за последние годы были обеспокоены неоправданным расходом электроэнергии на рождественскую иллюминацию. В прошлом году в Будапеште, например, установили экологичную елку, которую можно было засветить, покрутив педали велосипеда. Так городские власти решили продемонстрировать жителям Будапешта, как много энергии нужно для создания рождественской атмосферы.

В Праге зажгут традиционные фонари

Одним из любимых праздничных обычаев в Праге является зажигание рождественских газовых фонарей. Их засвечивают вручную с помощью длинных шестов. Это возвращает город в атмосферу 19 века. Эту уникальную работу будут выполнять фонарщики в аутентичной форме.

Увидеть традиционную церемонию можно будет на Карловом мосту и Крыжовницкой площади перед Рождеством – с 3 по 23 декабря, примерно в 16:05 – 16:15. Вход свободный.

Кстати, Карлов мост в столице Чехии – это единственный мост в мире, где до сих пор есть газовые фонари.