Уютный и привлекательный для туристов: какой город получил титул рождественской столицы Европы

Праздничная атмосфера наполнила Европу – в городах засияли елки, на площадях устанавливают вертепы, а рождественские ярмарки привлекают ароматами выпечки, какао и глинтвейна.

В этом году титул рождественской столицы Европы получил чешский Брно. Традицию награждать города за праздничную атмосферу основали еще в 2017 году. Теперь ассоциация "Сеть рождественских городов" выбирает столицу Рождества каждый год.

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Главный праздничный город Европы 2024 года

Международное жюри признало Брно в Чехии лучшим рождественским городом 2024 года. Здесь царит невероятная атмосфера. Архитектура города отлично подчеркивает его сказочное настроение.

В своем официальном заявлении члены жюри подчеркнули, что Брно – это уникальный город для рождественских выходных. Он привлекает туристов со всего мира и именно во время праздничного сезона здесь больше всего гостей.

В Брно хранят культурные достопримечательности и очень ими гордятся. Во время рождественского сезона архитектурная красота города подчеркивается праздничными украшениями. На улицах появляется яркая иллюминация, открываются ярмарки и блошиные рынки, а на центральной площади появляется сцена для выступлений артистов.

Атмосфера на главной площади в Брно / Фото brnodaily.com

Какие еще города отметили особую рождественскую атмосферу

Ассоциация присуждает две главные награды каждый год:

Европейская столица Рождества (для городов с населением более 100 тысяч человек) – первенство отдали Брно.

Европейский город Рождества (для городов с населением менее 100 тысяч жителей) – награду получил город Уотерфорд в Ирландии.

Уотерфорд похвалили за творческий подход к городскому декору – члены жюри оценили праздничное освещение улиц и оформление рынков.

Где бюджетно отдохнуть на Рождество в Европе

Кстати, в прошлом году Европейской рождественской столицей 2023 года выбрали Киев. Столицу Украины отметили за демонстрацию солидарности, гуманитарных ценностей и сохранение культуры.

Во время рождественских праздников в Европе значительно растут цены. Но можно подобрать места, где провести зимние выходные не за все деньги мира.

Компания Post Office Money определила самые бюджетные рождественские направления в этот праздничный сезон. На первом месте в списке – Рига. Здесь недорого стоит проживание и проезд, хорошие цены на глинтвейн и еду. А также замечательные рождественские ярмарки, где можно зарядиться праздничным настроением.

Полный список лучших городов Европы для доступного и яркого празднования Рождества – смотрите по ссылке.