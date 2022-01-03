Рождественский цирк в Женеве на 50% состоит из украинских артистов: как попасть на спектакль
В одном из самых больших городов Швейцарии выступает уникальный рождественский цирк Cirque de noel Genève. Детей и взрослых, особенно украинцев в Швейцарии, приглашают на праздничное шоу.
Цирк выступает на площади Plainpalai. Об этом сообщает Женевский Центр Общества Украинцев в Швейцарии.
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Детальнее о рождественском выступлении цирка с украинскими артистами в Женеве
Рождественский цирк Cirque de noel Genève почти наполовину состоит из украинских артистов. Гражданами Украины являются танцовщицы балета, воздушные гимнасты и дирижер оркестра.
Женевский Центр Общества украинцев в Швейцарии призывает всех украинцев Женевы и окрестностей посетить спектакль и таким образом поддержать украинских артистов.
Нынешнее цирковое представление очень красивое. Детишкам и взрослым точно понравится,
– заверили представители общества.
Будет работать Cirque de noel Genève до 9 января. Билеты можно купить онлайн.Кроме того , в Кракове пригласили на фестиваль рождественских шопок.
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