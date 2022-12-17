Как отправить посылку из Польши в Украину экономно: рождественские скидки от "Укрпочты"

С первых дней полномасштабной войны в Украине в Польшу хлынул поток беженцев. Большинство из них в канун новогодних праздников желают прислать подарки своим родным в Украину.

Рождественские скидки от "Укрпочты"

Это можно сделать с помощью "Укрпочты". Перед рождественско-новогодними праздниками послать посылку из Польши в Украину будет на 75% дешевле – компания объявила о скидке.

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Послать посылку можно из любого из более чем 6 000 отделений польского официального государственного оператора почтовой связи Poczta Polska.

Соответствующее предложение действует на отправку EMS (ускоренная международная доставка) весом до 20 килограмм.

Стоимость посылок зависит от их веса:

до 1 килограмма примерно 317 гривен;

1 – 5 килограммов – 393 гривен;

5 – 10 килограммов – 468 гривен;

10 – 20 килограммов – около 619 гривен.

Если стоимость посылки будет превышать 150 евро, в Украине будут начислены таможенные платежи. Эти расходы придется оплатить получателю, если он будет забирать посылку.

Доставить посылки в Украину обещают через 7 – 14 дней. В областных центрах можно выбрать доставку как в отделение, так и курьером "Укрпочты" по указанному адресу.

"Новая почта" открыла очередные два отделения в Польше

Почтовый оператор "Новая почта" открывает новые отделения в Польше. В настоящее время филиалы появились в Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Гданьске, Люблине и Жешуве. В отделениях доступны услуги упаковки, отправки и получения посылок весом до 30 килограммов.