Рождественские ярмарки в Праге: когда и где они откроются в 2022 году

Рождественские ярмарки в Праге – одни из самых известных в Европе, а еще их часто называют самыми красивыми в мире. Где же в этом году запланированы праздничные аттракции в чешской столице, читайте дальше.

В ожидании Рождества Прагу наряжают в новогодние украшения, а по всему городу царит сказочная атмосфера. Но настоящим центром праздника считают знаменитые рождественские ярмарки. Вот локации, где они запланированы в этом году.

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Рождественские ярмарки Праги 2022

Староместская площадь (Staromestskské náměstí)

Когда: ежедневно с 26 ноября 2022 года по 6 января 2023 года

Торговые киоски открыты с 10:00 до 22:00, а киоски с едой работают немного дольше – до 24:00. В течение всего периода работы ярмарки гостей ждет развлекательная программа на большой сцене, где обычно проходят театральные постановки, концерты, выступления детских и фольклорных ансамблей. Для детей подготовят вертеп, демонстрацию традиционных народных ремесел, мини-зоопарк, мастер-классы и специальную программу в канун Дня Святого Николая и Нового года.

Площадь Республики (náměstí Republiky)

Когда: ежедневно с 25 ноября по 24 декабря с 10:00 до 19:00

На рынке вы найдете большой выбор товаров на рождественскую тематику, адвентовые венки и традиционные блюда, среди которых пражская ветчина, печеные каштаны, глинтвейн и рождественское печенье.

Площадь Мира (náměstí Míru)

Когда: с 20 ноября по 24 декабря 2022 года ежедневно с 10:00 до 19:00

Прямо перед костелом Святой Людмилы разместится много киосков с разнообразными рождественскими товарами: ветвями омелы, венками, свечами, елочными украшениями, сладостями, адвент-календарями и т.д. Также здесь обычно проходят мастер-классы для детей, театральные представления и концерты.

Пражский Град (на Pražskom hrade) на площади Святого Йиржи

Когда: с понедельника по четверг с 23 ноября 2022 по 6 января 2023 с 9:00 до 18:00, а с пятницы по воскресенье на час дольше – до 19:00

Этот рынок предлагает качественные товары от проверенных продавцов и выделяется не только отличным расположением, но и неповторимой атмосферой.

Пешеходная зона возле метро "Андел"

Когда: пройдет с 24 ноября по 24 декабря

Посетители найдут широкий ассортимент рождественских товаров, изделий традиционных ремесел, сельскохозяйственных продуктов и закусок. Торжественное включение гирлянды на елке состоится в первое воскресенье Адвента (27 ноября).