Рождественскую ярмарку в Кракове назвали лучшей в Европе: что там особенного

Краковская рождественская ярмарка стала лучшей в Европе по версии компании Christmas Tree World.

Рождественские ярмарки в Европе привлекают туристов и местных жителей на главные площади городов. Многие страны могут похвастаться своими праздничными базарами, роскошным оформлением, иллюминацией и вкусностями, которые там можно попробовать. Но в этом году лучшей признали именно рождественскую ярмарку в Кракове, она является одной из старейших. Что в ней особенного читайте дальше.

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Главные европейские праздничные локации

Эксперты подсчитали количество запросов в Google, упоминаний и тегов в инстаграмме и тиктоке, а также сравнили стоимость проживания в городах, где проходят самые популярные в Европе рождественские ярмарки. В результате они создали список лучших. В первую тройку попали праздничные ярмарки в Кракове, Таллине и Будапеште.

Краковская ярмарка

Исторический город Краков в Польше устроил в этом году лучшую ярмарку, по мнению исследователей. Он расположен на большой средневековой площади города, где посетители могут смаковать глинтвейном. На краковской ярмарке вас угостят мясом лучшего качества, пряными жареными колбасками из местных ферм, а также сытными и горячими супами, чтобы согреть в холодное время.

Краков достаточно недорогой город для проживания. Трехзвездочный отель здесь стоит 90 евро за ночь. Поэтому зимой здесь идеальное соотношение цены и качества.

Ярмарка в Кракове / Фото wyborcza.pl

Рождественский рынок Таллина

На втором месте оказалась столица Эстонии на Балтийском море. Таллинская праздничная ярмарка поражает туристов своим уютом. Она выглядит сказочно среди исторической архитектуры и древних зданий. Именно здесь можно ощутить настоящий балтийский дух Рождества. Следует попробовать местные вкусности: пудинг, пряники и горячее вино со специями всех вкусов.

Праздничная локация в Таллине / Фото Jake Farra

Праздничная ярмарка Будапешта

Столица Венгрии проводит рождественскую ярмарку с конца ноября по конец декабря. Все это время здесь принимают многих туристов, которые наслаждаются величественной архитектурой Будапешта и уютным рынком в центре города.

Здесь можно полакомиться сладким пирогом с чашкой какао или глинтвейна. Попробуйте горячие блины и колбаски. Цены в Будапеште гораздо приятнее, чем, например, в Вене.

Ярмарка в столице Венгрии / Фото Merész Márton

ТОП-10 лучших ярмарок Европы:

Краков (Польша); Таллин (Эстония); Будапешт (Венгрия); Вена (Австрия); Вроцлав (Польша); Познань (Польша); Прага (Чехия); Кольмар (Франция); Дюссельдорф (Германия); Кельн (Германия).

Самой инстаграмной признали рождественскую ярмарку в Страсбурге, а самой популярной – в Праге.