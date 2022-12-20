В Европе выбрали самую красивую елку 2022 года
Источник:European Best Destinations
По всему миру засияли праздничные елки, и каждый город гордится своей новогодней красавицей. Вместе с тем, организация European Best Destinations назвала самое красивое рождественское дерево в Европе в 2022 году.
Так, на первом месте в европейском рейтинге лучших елок оказалась главная елка Польши. Она установлена в Варшаве – на Рыночной площади Старого города.
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Рождественская елка в Варшаве – самая красивая в Европе
Украшенные елки в центре городов символизируют рождественские праздники, ассоциируются с горячим глинтвейном и ароматной выпечкой. И в Варшаве новогодняя елка также является главной изюминкой рождественской ярмарки. А еще она стала самой красивой в Европе.
Не отказывайте себе полюбоваться главной варшавской елкой. А вместе с тем посетите и местную ярмарку. К слову, вот рейтинг самых красивых европейских рождественских ярмарок в 2022 году.
Новогодняя елка в Варшаве 2022 / Фото instagram
Организация European Best Destinations, занимающаяся развитием культуры и туризма в Европе, выбрала 25 самых красивых елок в европейских столицах. Первая десятка выглядит так:
- Варшава, Польша
- Лондон, Великобритания
- Вена, Австрия
- Загреб, Хорватия
- Эдинбург, Шотландия
- Будапешт, Венгрия
- Прага, Чехия
- Брюссель, Бельгия
- Страсбург, Франция
- Кельн, Германия
Не зависимо от того, решили ли вы праздновать Рождество в Германии, Франции, Австрии, Великой Британии, Бельгии, Польше, Швейцарии, Испании, Италии или где-нибудь еще в Европе, не упустите возможность открыть для себя красивые европейские елки.