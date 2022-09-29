Rozetka запустила доставку в Польшу: что нужно знать

Украинский интернет магазин и маркетплейс Rozetka принял решение расширить свои границы. Теперь доставку можно заказывать в Польшу.

Rozetka запустила доставку в Польшу

Клиенты онлайн-ритейлера могут воспользоваться такой услугой с сентября. Она действует на тысячи наименований из каталога на сайте Rozetka.

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Отмечается, что в настоящее время доставка доступна для определенных категорий товаров, а стоимость заказа не должна превышать 150 евро, поскольку есть таможенные ограничения.

Как сообщили в пресс-службе, заказ привезут в почтовое отделение, расположенное ближе всего к заказчику, в избранном городе Польши. Подробности о доставке отправляются в SMS-сообщении на телефонный номер. Оплатить товары и доставку можно только банковской картой онлайн.

Идя навстречу клиентам, мы запускаем доставку товаров с нашего сайта в Польшу. В настоящее время она распространяется на продукты питания, напитки, средства гигиены, одежду и другие товары широкого спроса. В дальнейшем планируем расширять сервисы за границей,

– рассказывает соучредитель Rozetka Владислав Чечеткин.

Он также добавил, что более 5 миллионам украинских граждан, которых приютила Польша, сейчас не хватает сервиса с удобным и понятным интерфейсом для покупки товаров в интернете, поэтому это и побудило Rozetka к такому решению.

Rozetka запустила доставку в Польшу / Фото пресс-службы Rozetka

Rozetka в Украине

По состоянии на конец сентября работают 254 точек выдачи онлайн-ритейлера в 73 населенных пунктах Украины.

В Украине получить заказы с сайта можно в любой точке выдачи Rozetka, а также в отделениях Новой почты и "Укрпочты". Оплата товаров доступна наличными, банковской картой или денежными средствами из карточек "єПоддержка" и "Пакет малыша". Также возможна оплата частями для собственников карт ПриватБанка и Monobank.