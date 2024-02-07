Проверь, являешься ли ты – котиком-путешественником: развлекательный тест
Любишь путешествовать и не представляешь своей жизни без новых стран и впечатлений? Пришло время проверить, являешься ли ты – котиком-путешественником.
Тест создан исключительно с развлекательной целью. Поэтому отвечай честно и узнавай свой процент кошачьей путешественности, а потом шер друзьям)
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Тест может разблокировать воспоминания, после которых тебе захочется забыть обо всем и срочно отправиться в отпуск. Тем более, что уже через несколько недель стартует весенний сезон путешествий.
Проверь, Проверь, являешься ли ты – котиком-путешественником:
Какой город – самый посещаемый в мире
Недавно стало известно, какой город стал самым посещаемым в мире в 2023 году. А значит – must visit для котиков-путешественником. Этот почетный титул получил Стамбул. В течение года город посетило более 20 миллионов человек из разных стран и континентов.
Стамбул очаровывает людей своей тысячелетней историей и уникальной культурой. Город расположен на территории двух континентов – Европы и Азии и сочетает в себе лучшие традиции Запада и Востока.
Вторым по количеству туристов стал Лондон. Туда в течение прошлого года прибыли более 18 миллионов туристов из разных уголков мира.
Какие еще города вошли в топ
- Третье место – Дубай.
- Четвертое – Анталия.
- Пятое – Париж.