Как изменились цены на товары и услуги в Чехии

Цены на продукты в Чехии продолжают расти на десятки процентов. Согласно данным Чешского статистического управления, в сельском хозяйстве они выросли на 25,5%.

Цены продолжают расти

Цены на рыночные услуги для бизнеса также выросли в годовом результате на 6,3%. Однако рост цен во всех этих группах товаров замедлился по сравнению с декабрем.

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По сравнению с январем прошлого года картофель подорожал на 43,1%, а яйца – на 82,7%. Так, в промышленности электроэнергия, газ, отопление и кондиционированный воздух подорожали на 35,7%, уголь – на 82%.

В строительном секторе цены на материалы и изделия в январе выросли на 14,3%. В сфере услуг цены, связанные с трудоустройством, выросли на 27,6%, складские и транспортные услуги выросли на 5,5%, а услуги по рекламе и исследованию рынка выросли на 6,4%.

С чем связан рост цен

Результаты промышленных цен за январь не становятся благоприятными, поскольку они подтверждают продолжение волны инфляции в большей части экономики. Хотя мы можем быть удовлетворены более низкими показателями по сравнению с прошлым годом, это связано с расчетами на основе высшей сравнительной базы,

– сказал экономист Петр Дуфек.

А резкое крещение цен на яйца объясняется птичьим гриппом, который повлиял на предложение.

Национальный банк Чехии, а также аналитики, цитируемые Чешским телевидением, считают, что инфляция достигла пика в январе и, скорее всего, начнет падать в ближайшие месяцы, опустившись ниже 10 процентов во второй половине 2023 года.