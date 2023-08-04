Считали ворон: россиян ограбили на огромную сумму в аэропорту Барселоны

Российских туристов обчистили прямо в очереди на посадку в самолет. Из-за колоссальной суммы, которую украли у невнимательных россиян, это ограбление в Испании назвали историческим.

В аэропорту Барселоны произошло беспрецедентное ограбление: у пары российских туристов, летевших в Дубай, похитили сумки с ценностями почти на 8,5 миллиона евро.

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Историческая кража

Грабители украли чемодан и сумку с ювелирными изделиями прямо в очереди на посадку в самолет. Момент преступления отследили на видео с камер наблюдения.

Полицейские выяснили, что был похищен чемодан Louis Vuitton и эксклюзивная сумка Hermés, инкрустированная золотом и бриллиантами. По словам ограбленных россиян, они имели в чемодане около 10 тысяч долларов наличными. Но главные ценности были в сумке, а именно:

Бриллиантовая брошь Chanel стоимостью около 750 тысяч евро;

Брошь в форме лебедя стоимостью около 600 тысяч евро;

Кольцо с бриллиантом в 47 карат, которое оценили в четыре миллиона евро;

Еще одно кольцо с бриллиантом, стоимостью 500 тысяч евро;

Часы Bulgari стоимостью 800 тысяч евро и Chopard за 45 тысяч евро;

Бриллиантовый браслет Tiffany стоимостью около 250 тысяч евро;

Бриллиантовый чокер Versace стоимостью более 100 тысяч евро;

Бриллиантовые серьги, которые оценили почти в миллион евро.

После жалобы, поданной пострадавшими, правоохранители пересмотрели записи с камер видеонаблюдения аэропорта. Так они смогли идентифицировать грабителей и арендованное авто, на котором они скрылись.

Региональная полиция Каталонии задержала подозреваемых в дерзком ограблении, перехватив их на шоссе примерно в 100 километрах от аэропорта. Распорядиться украденными ценностями они не успели, потому все вернули владельцам.

Но не только невнимательные туристы теряют чемоданы с ценными вещами. Иногда багаж путешественников пропадает из-за ошибок авиакомпаний. Почему так происходит и как избежать потери чемодана во время перелета – читайте в