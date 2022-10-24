При этом граждане Польши не хотят, чтобы их страна принимала россиян, бегущих от мобилизации на войну в Украине. Следовательно, согласно опросу IBRiS, такого мнения придерживается подавляющее большинство поляков.

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Сколько поляков поддерживают запрет на въезд для граждан России

На вопрос "Должна ли Польша принимать россиян, не желающих воевать с Украиной", ответ "Скорее нет" и "Однозначно нет" дали почти 70% респондентов. Из них 43,8% были однозначно против того, чтобы граждане России пересекали границу Польши. Только 25% опрошенных выступают за открытие границ для россиян.

Допуск российских дезертиров в Польшу был бы большим риском и противоречил бы принятому несколько дней назад решению о том, что в настоящее время российским гражданам могут выдаваться только гуманитарные визы, если это обосновано,

– сказал Станислав Жарин, уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Польши.

Несмотря на то, что Польша с марта практически не выдает туристические визы для россиян, а месяц назад страна усилила для них режим въезда (им больше нельзя въезжать в экономических, спортивных, туристических или культурных целях), это не означает, что граждане России не пересекают польскую границу. Как пояснила пресс-секретарь Пограничной службы Анна Михальская, 4470 граждан России имели вид на жительство в ЕС, 1201 – национальную визу типа D (например, с целью работы), 1324 – визу типа C – шенгенскую визу, которые могут быть выданы в каждой стране ЕС. Все они въехали на территорию Польши за последний месяц.