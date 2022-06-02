Работа украинцев в Швейцарии: сколько можно заработать в одной из самых дорогих стран мира

С начала полномасштабного вторжения России в Украину многие украинцы отправились искать временное убежище в других странах. 51 тысяча беженцев зарегистрировались в Швейцарии.

Эта страна считается одной из самых дорогих для жизни, поэтому очевидно, что зарабатывать нужно достаточно. Некоторые украинцы тоже уже успели трудоустроиться, впрочем, только около 1 тысячи получили разрешение на работу. Об этом свидетельствуют данные секретариата миграции Швейцарии.

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Кем работают украинцы в Швейцарии

Так, в секретариате по миграции отмечают, что более 51 тысячи беженцев получили специальный статус "S". Он дает им право на проживание на срок до года с возможностью продления.

По словам властей, большинство разрешений на работу было выдано в гостинично-ресторанной индустрии, в секторе IТ, консалтинга в области образования и сельского хозяйства.

Сколько можно заработать в Швейцарии

По данным сайта salaryexplorer, средняя заработная плата в Швейцарии составляет 124 тысячи швейцарских франков в год или 10,3 тысячи франков в месяц. Швейцарский франк сейчас составляет около 30,93 гривны.

Заработная плата в Швейцарии колеблется от 31 300 CHF до 553 000 CHF. Впрочем, цены здесь одни из самых высоких в мире – проживание, питание и т.д., а зарплаты значительно отличаются в зависимости от профессии.

Согласно разным данным, около 25% населения страны зарабатывает менее 67 600 швейцарских франков в год, тогда как 75% имеют выше этой суммы зарплату.