Риски за границей: трудовые мигранты жалуются, что месяцами не могут попасть к врачам

Большинство трудовых мигрантов из Украины зарабатывают за границей тяжелым физическим трудом. Нередко из-за этого страдает здоровье. К примеру, при работе на фабриках и заводах есть большие риски производственных травм. Однако не всегда есть возможность вовремя получить медицинскую помощь, жалуются работники.

Трудовые мигранты рассказывают, что болеть за границей – дорого. Об этом говорится в сюжете 5 канала.

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Детальнее о том, как украинцы за границей долго не могут попасть на визит к врачам

В Польше, например, даже тем, у кого есть медицинская страховка, приходится долго ждать приема профильного врача. Время ожидания может занять от нескольких месяцев до года.

Загруженность польских больниц на собственном опыте проверил живущий в Великопольском воеводстве Андрей Зеланс. Мужчина нуждался в визите к аллергологу, но записаться смог только в частную клинику.

Я обзвонил все больницы в направлении моего семейного врача. Но ближайшая дата, когда меня могли принять, – это через 2 месяца. Вывод – я не хочу ждать. Окей. Тогда я иду в частную клинику и плачу деньги,

– рассказывает Андрей.

В других европейских странах ситуация не лучше. Украинка, работающая в Германии, получила производственную травму. У женщины сильно распухли пальцы. Указательный палец не сгибается. И этот дискомфорт ей приходится терпеть.

Итак, перед поездкой следует взвесить все риски. Лучше на всякий случай отложить деньги на экстренный поход в частную клинику, если понадобится срочная медицинская помощь.

, по статистике Международной организации по миграции, ежегодно из Украины выезжает не менее 3 миллионов трудовых мигрантов.

Риски трудовой миграции: смотрите видео

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