Ресторанная неделя в Польше: когда, где и как попробовать изысканные блюда за пол цены

С 9 по 27 июня 2021 года в Польше будет проходить акция Restaurant Week. Посетить лучшие авторские рестораны и попробовать их фирменные блюда можно будет всего за 59 злотых.

Участие в грандиозном и популярном гастрономическом событии июня принимают более 330 заведений общественного питания Польши в разных воеводствах и городах. Зарезервировать столик в любимом ресторане нужно заблаговременно.

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Детали акции

Гостям заведений будут предлагать меню из трех позиций – закуски, главного блюда и десерта. Каждый совершеннолетний посетитель получит к своему заказу бесплатный алкогольный коктейль Martini Fiero.

Если прийти компанией с более 8 человек, то платить придется только за заказы семерых. В рамках акции каждый восьмой получает блюда за счет заведения.

Как принять участие

зарегистрироваться на сайте Restaurant Week;

Restaurant Week; забронировать столик в выбранном ресторане, указав дату, время и количество посетителей;

оплатить по 59 злотых за каждого посетителя и дополнительно по 1 злотому за предварительное бронирование;

и дополнительно по 1 злотому за предварительное бронирование; прийти в ресторан в выбранный день и время (допускается опоздание до 20 минут).

Дополнительные условия акции

Находиться в заведениях в рамках акции Restaurant Week можно будет не дольше 90 минут. Для групп с более 8 человек предварительное бронирование столиков осуществляется не через стандартную форму на сайте, а с помощью электронного письма на почтовый ящик info@restaurantweek.pl.

Условия регистрации для компаний более 8 человек отличаются / Фото Pexels

Сколько объектов участвуют в акции

Посетить заведения и попробовать блюда за 59 злотых можно будет не во всех городах Польши. С подробным списком ресторанов-участников можно ознакомиться на официальном сайте события, а всего территориально участие в акции принимает такое количество объектов: