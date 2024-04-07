Телефоны в сторону: ресторан в Вероне предлагает бесплатное вино всем, кто не сидит в гаджетах

Цифровую детоксикацию можно заставить бокалами вина. Если вы не можете оторваться от смартфона на несколько часов, ужиная с друзьями, в Вероне есть новый ресторан, который заставит вас передумать.

Ресторан Al Condominio в Вероне работает по концепции девайс-фри. Гостям, которые не сидят в телефоне во время обеда, предлагают бесплатную бутылку вина.

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Ресторан в Вероне предлагает бесплатное вино тем, кто не сидит в телефоне

Чтобы получить ее, посетители должны оставить свои смартфоны в локере на входе. Рестораторы надеются, что это поможет гостям провести время за трапезой с удовольствием, общаясь с гостями, а не отвлекаясь на сообщения.

Каждый гость в начале вечера сможет выбрать, или освободиться от своего смартфона, чтобы отключиться от технологий и полностью посвятить себя любимому человеку, семье или разговору с товарищами за ужином, не отвлекаясь ни на что – уведомлений или текстовых сообщений,

– объясняют в ресторане.

Многим идея откликнулась. Особенно понравилась она молодежи.

Ресторан в Вероне предлагает бесплатное вино тем, кто не сидит в телефоне / Фото Unsplash

Al Condominio, кстати, не первооткрыватель в этом. Похожую концепцию также реализовали в ресторане во французском Альбе – там гостям, которые не коснулись телефона во время еды, предлагают бесплатные напитки.

Какие итальянские острова стоит посетить?

Италия регулярно оказывается в рейтинге самых популярных стран среди туристов. Она поражает своей древней культурой, прекрасной архитектурой и фантастической природой. Поклонники отдыха на островах чаще всего выбирают Сицилию.

В то же время из-за наплыва туристов там уже невозможно отдохнуть в спокойствии и тишине. Людям, которые желают размеренного островного отдыха в Италии рекомендуют обратить внимание на Липарские острова. Подробнее о них рассказывает Заграница 24.