Рекордный уровень заражения COVID-19: Чехия вернула чрезвычайное положение
Источник:Ceske Noviny
Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом чешские власти ввели чрезвычайное положение. Ранее его уже внедряли в стране дважды – весной и осенью 2020 года.
О соответствующем решении сообщили в правительстве Чехии. Чрезвычайное положение в стране было введено с 26 ноября, оно будет действовать не менее 30 дней.
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Почему правительство ввело чрезвычайное положение
Андрей Бабиш, исполняющий обязанности премьер-министра, отметил, что ранее правительство согласилось с властями, что о чрезвычайной ситуации пока не говорится. Впрочем, определенные меры борьбы с коронавирусом, которые рассматривает власть, были бы невозможны, если не ввести чрезвычайное положение.Справка. Чешское законодательство предусматривает, что правительство должно немедленно уведомить Палату депутатов о введении в стране чрезвычайного положения. У этого органа есть полномочия, чтобы его отменить.
Ситуация с коронавирусом в Чехии ухудшилась
С начала ноября показатели заболеваемости коронавирусом в Чехии резко возросли. В первый день после оглашения чрезвычайного положения, 26 ноября, в стране зафиксировали 27 717 новых случаев COVID-19. Это наибольшее количество новых случаев в сутки еще с начала пандемии. К тому же, этот показатель более чем вдвое больше, чем еще на прошлой неделе. Отметим, что в медицинских учреждениях страны находится около 6 000 больных, состояние 895 из них оценивают как тяжелое.
На COVID-19 заболел глава государства
- Накануне чешского президента Милоша Земана выписали из больницы, где он провел больше месяца. У 77-летнего политика диагностировали цирроз печени.
- Впрочем, через несколько часов после выписки политик получил положительный тест на коронавирус. Хотя симптомов болезни нет, его пришлось снова госпитализировать.