Бушует "Цербер": безопасно ли путешествовать по Европе во время аномальной жары

Антициклон с красноречивым названием "Цербер" вызвал волну адской жары в странах Европы. В Средиземноморье фиксируют аномально высокие температуры, поэтому туристам в Италии, Испании, Греции и Хорватии следует быть особенно внимательными.

Ожидается, что рекордная жара продержится в Европе почти до конца июля. Насколько безопасен такой жаркий отпуск и стоит ли отменять свое путешествие — читайте в материале.

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"‎Цербер" и "‎Харон"

Страны Средиземноморья охватил уже второй жаркий антициклон — теперь на смену "Церберу" приходит "Харон". Поэтому высокие температуры будут держаться в Европе еще больше недели.

В некоторых городах Италии и Греции ожидается температура более 40 градусов. Синоптики даже предупреждают, что есть шанс побить европейский температурный рекорд, зафиксированный в 2021 году на Сицилии. Тогда столбики термометров показали 48,8°C.

В 16 городах Италии предупреждают об опасной жаре из-за высокого риска для здоровья пожилых людей и детей. Кое-где действует красный уровень опасности, то есть власти просят избегать пребывания на улице с 11:00 до 18:00. Среди популярных туристических локаций, страдающих от адской жарой, Болонья, Флоренция и Рим.

Туристы в Риме прячутся от жары под зонтиками / Фото Gregorio Borgia (AP)

Стоит ли отменять отдых в Европе

Не торопитесь менять планы, но тщательно подготовьтесь к жаркой Европе. Убедитесь, что взяли солнцезащитный крем и легкую одежду из натуральных тканей. Обязательно имейте головной убор. Избегайте прямых солнечных лучей во время прогулок и пляжного отдыха. Оставайтесь в помещении в самые жаркие часы днем.

Не употребляйте алкоголь, поскольку это увеличит вероятность обезвоживания и теплового удара. Если у вас проблемы со здоровьем, особенно с сердцем и сосудами, не рискуйте гулять в солнечные часы. А перед выездом получите туристическую страховку.

Работа туристических объектов в жару

Некоторые популярные локации могут быть закрыты из-за агрессивного солнца, ведь туристы рискуют упасть в обморок от теплового удара.

В пятницу днем греческие власти закрыли Акрополь в Афинах, ведь камни очень нагрелись на солнце. Также здесь не принимали туристов в самые жаркие часы в выходные.

Власти Италии также рассматривают введение таких ограничений для самых популярных достопримечательностей. В некоторых районах Рима произошли перебои с электроснабжением, ведь сети перегружены постоянной работой кондиционеров.

Синоптики обещают, что чрезвычайная жара пройдет в конце июля. В некоторых странах – Португалии и Испании – температура может снизиться даже раньше.