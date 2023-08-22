Мафия, банды и кражи: какие города Европы наиболее опасны для туристов

22 августа 2023, 19:15
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Источник:

Numbeo

Издание Numbeo регулярно публикует рейтинг Crime Index, исследующий уровень преступности в городах Европы. В этом году в список самых опасных локаций попали популярные направления.

Рейтинг самых опасных европейских городов возглавили направления, которые любят туристы. Где в Европе нужно быть осторожным и лишний раз подумать о дополнительной безопасности – читайте дальше.

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Опасное путешествие

Всего издание Numbeo изучило 127 городов. Для этого подробно опросили туристов и местных о том, насколько безопасно они себя там чувствуют. Рейтинг составили, ориентируясь на следующие критерии:

  • Уровень преступности;
  • Рост преступности за последние 3 года;
  • Страх кражи со взломом, вандализма;
  • Страх вооруженного нападения, насильственных преступлений;
  • Страх ограбления на улице;
  • Страх угона автомобиля или кражи вещей из машины;
  • Страх нападения из-за цвета кожи, этнической принадлежности или религии;
  • Торговля наркотиками;
  • Проблема коррупции.

На первых местах в списке опасных – три популярных туристических локации: итальянская Катания, французский Марсель и английский Бирмингем.

Катания на Сицилии, занявшая первое место в рейтинге, ассоциируется с итальянской мафией. Уровень преступности здесь составляет 64,6 балла, а индекс безопасности – всего 35,4 балла. В сицилийском городе также следует остерегаться воров-карманников и не рекомендуют гулять ночью.


В Катании стоит быть внимательным / Фото Pexels

Второе место в печально известном рейтинге занимает Марсель во Франции. Уровень преступности здесь оценили в 64,4 балла. Самые большие проблемы города – торговля наркотиками и преступные банды.

ТОП-3 самых опасных городов в Европе замыкает английский Бирмингем с уровнем преступности в 63,1 балла. Здесь распространен вандализм, воровство и наркоторговля.

Самые опасные города Европы:

  1. Катания (Италия);
  2. Марсель (Франция);
  3. Бирмингем (Англия);
  4. Ковентри (Англия);
  5. Шарлеруа (Бельгия);
  6. Неаполь (Италия);
  7. Монпелье (Франция);
  8. Льеж (Бельгия);
  9. Гренобль (Франция);
  10. Нант (Франция).

Где туристы чувствуют себя безопасно

А вот спокойнее всего путешественникам в швейцарском Берне. Рейтинг городов с самым низким уровнем преступности выглядит так:

  1. Берн (Швейцария);
  2. Мюнхен (Германия);
  3. Гаага (Нидерланды);
  4. Цюрих (Швейцария);
  5. Тронхейм (Норвегия);
  6. Любляна (Словения);
  7. Загреб (Хорватия);
  8. Таллин (Эстония);
  9. Хельсинки (Финляндия);
  10. Прага (Чехия).

Берн в Швейцарии назвали самым безопасным городом / Фото Pexels

Автор: Яна Лепка