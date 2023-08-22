Мафия, банды и кражи: какие города Европы наиболее опасны для туристов
Источник:Numbeo
Издание Numbeo регулярно публикует рейтинг Crime Index, исследующий уровень преступности в городах Европы. В этом году в список самых опасных локаций попали популярные направления.
Рейтинг самых опасных европейских городов возглавили направления, которые любят туристы. Где в Европе нужно быть осторожным и лишний раз подумать о дополнительной безопасности – читайте дальше.
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Опасное путешествие
Всего издание Numbeo изучило 127 городов. Для этого подробно опросили туристов и местных о том, насколько безопасно они себя там чувствуют. Рейтинг составили, ориентируясь на следующие критерии:
- Уровень преступности;
- Рост преступности за последние 3 года;
- Страх кражи со взломом, вандализма;
- Страх вооруженного нападения, насильственных преступлений;
- Страх ограбления на улице;
- Страх угона автомобиля или кражи вещей из машины;
- Страх нападения из-за цвета кожи, этнической принадлежности или религии;
- Торговля наркотиками;
- Проблема коррупции.
На первых местах в списке опасных – три популярных туристических локации: итальянская Катания, французский Марсель и английский Бирмингем.
Катания на Сицилии, занявшая первое место в рейтинге, ассоциируется с итальянской мафией. Уровень преступности здесь составляет 64,6 балла, а индекс безопасности – всего 35,4 балла. В сицилийском городе также следует остерегаться воров-карманников и не рекомендуют гулять ночью.
В Катании стоит быть внимательным / Фото Pexels
Второе место в печально известном рейтинге занимает Марсель во Франции. Уровень преступности здесь оценили в 64,4 балла. Самые большие проблемы города – торговля наркотиками и преступные банды.
ТОП-3 самых опасных городов в Европе замыкает английский Бирмингем с уровнем преступности в 63,1 балла. Здесь распространен вандализм, воровство и наркоторговля.
Самые опасные города Европы:
- Катания (Италия);
- Марсель (Франция);
- Бирмингем (Англия);
- Ковентри (Англия);
- Шарлеруа (Бельгия);
- Неаполь (Италия);
- Монпелье (Франция);
- Льеж (Бельгия);
- Гренобль (Франция);
- Нант (Франция).
Где туристы чувствуют себя безопасно
А вот спокойнее всего путешественникам в швейцарском Берне. Рейтинг городов с самым низким уровнем преступности выглядит так:
- Берн (Швейцария);
- Мюнхен (Германия);
- Гаага (Нидерланды);
- Цюрих (Швейцария);
- Тронхейм (Норвегия);
- Любляна (Словения);
- Загреб (Хорватия);
- Таллин (Эстония);
- Хельсинки (Финляндия);
- Прага (Чехия).
Берн в Швейцарии назвали самым безопасным городом / Фото Pexels