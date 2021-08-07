Рейтинг самых дешевых супермаркетов Польши: какие сети возглавляют список

Центральное статистическое управление Польши исследовало цены на продукты в различных сетевых супермаркетах Польши. Это позволило составить рейтинг самых дешевых торговых точек страны.

Хотя уровень инфляции в Польше продолжает постепенно расти, цены на продукты только снижаются. Это вызвано высокой конкуренцией сетевых супермаркетов, которые пытаются привлечь внимание потребителей к своему бренду после сокрушительного воздействия пандемии COVID-19.

Читайте также Быть мамой сложнее, чем дальнобойщицей, – украинка о своем успехе в Польше

Цены на потребительские товары и услуги в Польше по состоянию на май 2021 года выросли на 4,7%. Вместе с тем стоимость продуктовой корзины в среднем снизилась на 4,9%.

Рейтинг самых дешевых супермаркетов Польши:

Auchan. Biedronka. Lidl. Carrefour. Kaufland. E.Leclerc. Intermarche.

Добавим, что Auchan становится самой дешевой сетью Польши уже в течение нескольких месяцев. Самым дорогим супермаркетом в июле стал e-grocery, где цена продуктовой корзины составила 230,02 злотых. Аналогичный набор продуктов в сети Biedronka стоит 226,29 злотых, а в Auchan – 210 злотых.