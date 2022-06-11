Рейтинг самых дешевых продуктовых магазинов в Варшаве: где выгодно закупаться
Источник:Warszawa Nasze Miasto
В Польше достаточно много супермаркетов разных брендов. Но несмотря на примерно одинаковый выбор товаров, цены у них все же отличаются. Аналитики определили самую дешевую сеть магазинов в польской столице.
Речь идет прежде всего о продуктовых супермаркетах, которых в Варшаве немало на любой вкус и кошелек. И польские аналитики решили выяснить, сколько придется заплатить за корзину с одинаковым набором товаров в популярнейших магазинах столицы. Так что читайте дальше, где идти на закупки выгоднее всего.
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Стоимость базовой корзины в разных польских торговых сетях
- Auchan: 306 злотых
- Biedronka: 319 злотых
- Kaufland: 328 злотых
- Aldi: 331 злотий
- Carrefour: 335 злотых
- Lidl: 337 злотых
- Dino: 339 злотых
- Netto: 341 злотых
- E.Leclerc: 347 злотых
- Stokrotka: 356 злотых
Как создавался рейтинг
Авторы отчета создали корзину из 50 самых популярных продуктов самого популярного веса. Затем сравнили свои цены в столичных магазинах. Какие товары покупали в рамках эксперимента:
- Хлеб
- Алкоголь
- Конфеты и разные сладости
- Жирные продукты
- Молочные продукты
- Закуски
- Напитки
- Крупы
- Мясо, нарезка, рыба
- Фрукты
- Овощи
- Домашняя химия
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