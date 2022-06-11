Рейтинг самых дешевых продуктовых магазинов в Варшаве: где выгодно закупаться

11 июня 2022 , 12:50
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Источник:

Warszawa Nasze Miasto

В Польше достаточно много супермаркетов разных брендов. Но несмотря на примерно одинаковый выбор товаров, цены у них все же отличаются. Аналитики определили самую дешевую сеть магазинов в польской столице.

Речь идет прежде всего о продуктовых супермаркетах, которых в Варшаве немало на любой вкус и кошелек. И польские аналитики решили выяснить, сколько придется заплатить за корзину с одинаковым набором товаров в популярнейших магазинах столицы. Так что читайте дальше, где идти на закупки выгоднее всего.

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Спойлер! Разница между первым и последним местом в рейтинге супермаркетов составляет более 50 злотых.

Стоимость базовой корзины в разных польских торговых сетях

  • Auchan: 306 злотых
  • Biedronka: 319 злотых
  • Kaufland: 328 злотых
  • Aldi: 331 злотий
  • Carrefour: 335 злотых
  • Lidl: 337 злотых
  • Dino: 339 злотых
  • Netto: 341 злотых
  • E.Leclerc: 347 злотых
  • Stokrotka: 356 злотых

Как создавался рейтинг

Авторы отчета создали корзину из 50 самых популярных продуктов самого популярного веса. Затем сравнили свои цены в столичных магазинах. Какие товары покупали в рамках эксперимента:

  • Хлеб
  • Алкоголь
  • Конфеты и разные сладости
  • Жирные продукты
  • Молочные продукты
  • Закуски
  • Напитки
  • Крупы
  • Мясо, нарезка, рыба
  • Фрукты
  • Овощи
  • Домашняя химия

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Автор: Назарій Сорока