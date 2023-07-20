Рейтинг "сильнейших" паспортов в мире: на каком месте Украина

Компания Henley&Partners опубликовала уже традиционный рейтинг лучших паспортов в мире. Он отражает глобальную свободу путешествий. На первом месте – паспорт Сингапура, а закрывает список – Афганистан.

Всего в рейтинге престижных паспортов 103 места. Украинский документ с прошлого года поднялся на четыре позиции.

Интересно Канада позволит украинцам получить статус постоянного жителя: условия новой программы

Паспорт Украины на 30 месте

Украинский загранпаспорт занял 30 строчку в международном рейтинге, отражающем изменения в безвизовом режиме стран мира. Этот список показывает, насколько свободно можно путешествовать по миру с тем или иным гражданством. Украина разделила 30 место с Гренадой и Сент-Люсией.

Украинцы сегодня могут посещать 146 стран мира. За последний год украинцы получили возможность в безвизовом режиме путешествовать в Джибути, Израиль и Суринам.

Лидеры и аутсайдеры

"Сильнейший" загранпаспорт в 2023 году у Сингапура. Граждане этой страны могут свободно путешествовать в 192 государства. Второе место разделили три европейские страны – Германия, Италия и Испания. Их резиденты могут без проблем посетить 190 государств.

Паспорт России в текущем году на 49 месте. Позиция страны-агрессора ухудшилась, ведь в январе 2022 года РФ была на 46 позиции. Беларусь – на 64 месте.

А три последних ступеньки разделили Сирия, Ирак и Афганистан. В последней стране граждане могут ездить только в 27 государств мира.

С полным рейтингом лучших паспортов вы можете ознакомиться по ссылке.

ежеквартально анализирует визовые правила 227 государств мира, сортируя их по количеству стран безвизового въезда. Рейтинг составляют более 10 лет в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта, которая имеет крупнейшую в мире базу туристической информации.