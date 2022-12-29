Кухня Норвегии признана самой плохой в мире: какие блюда вошли в рейтинг 2022 года

Популярный путеводитель лучшими заведениями и традиционными блюдами из разных стран Taste Atlas обнародовал список лучших национальных кухонь по итогам 2022 года. Рейтинг был сформирован по результатам голосов многонациональной аудитории.

База сервиса Taste Atlas содержит около 15 тысяч ингредиентов, блюд и напитков. Пользователи в течение года могут ставить им оценки от 1 до 5. Следовательно, после подсчета голосов портал подвел итоги уходящего года и выпустил рейтинг лучших кухонь мира.

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Лучшие и худшие кухни мира 2022

Первые три места заняли кухни европейских стран: итальянский, греческий и испанский соответственно. Мексиканские блюда оказались на шестом месте, а китайская еда – на одиннадцатом. В конце списка расположились Исландия, Канада, Латвия, Марокко и Норвегия, которая заняла последнее 95 место.



Рейтинг лучших кухонь мира за 2022 год / Фото твиттер

Среди самых популярных продуктов самой плохой кухни мира пользователи назвали норвежский лосось, выращиваемый в гигантских резервуарах. В Норвегии атлантический лосось занимает около 40% всех экспортируемых из страны морепродуктов. Сейчас эту рыбу используют для приготовления суши, гравлакса, гамбургеров и вок, добавляют его также к врапам, тако и поке-боулам.

А в тройку самых популярных блюд вошли:

Лютефиск (Lutefisk) – это скандинавское блюдо, приготовленное из сушеной рыбы сиг, обработанного щелочью, в результате чего рыба имеет трясущуюся консистенцию и часто, в зависимости от вида сига, имеет очень сильный резкий запах. В Норвегии сиг обычно подают с отварным картофелем, пюре из зеленого горошка, растопленным сливочным маслом и кусочками жареного бекона.

– это скандинавское блюдо, приготовленное из сушеной рыбы сиг, обработанного щелочью, в результате чего рыба имеет трясущуюся консистенцию и часто, в зависимости от вида сига, имеет очень сильный резкий запах. В Норвегии сиг обычно подают с отварным картофелем, пюре из зеленого горошка, растопленным сливочным маслом и кусочками жареного бекона. Леффсе (Lefse) – традиционная норвежская лепешка. Она бывает многих видов (простой, сладкой, тонкой или жесткой). Есть также популярная версия lefse с картофелем в тесте. Все сорта лефсе можно использовать для приготовления закусок или бутербродов, наполняя их сыром, салатом, морепродуктами или мясом.

– традиционная норвежская лепешка. Она бывает многих видов (простой, сладкой, тонкой или жесткой). Есть также популярная версия lefse с картофелем в тесте. Все сорта лефсе можно использовать для приготовления закусок или бутербродов, наполняя их сыром, салатом, морепродуктами или мясом. Kjøttboller или kjøttkaker – традиционные норвежские фрикадельки, обычно готовящие из говяжьего фарша, который щедро приправлен мускатным орехом и имбирем, а иногда добавляют еще яйца, лук и крахмал. Норвежцы в большинстве своем жарят фрикадельки на сковороде и подают их как основное блюдо со сливочным соусом или густой подливой.

заняла в нынешнем рейтинге