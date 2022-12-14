Wizz Air запустит новые рейсы из Грузии в 5 городов Европы

Авиакомпании продолжают открывать новые рейсы по всему миру. Венгерский лоукостер Wizz Air – не исключение!

Так, недавно авиаперевозчик анонсировал 6 рейсов из Албании, а теперь Wizz Air объявил о старте 5 новых направлений, соединяющих Грузию с рядом европейских городов. Их запуск запланирован на начало лета 2023 года.

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5 новых рейсов из Грузии от Wizz Air

Венгерский лоукостер сообщил об открытии пяти новых рейсов из Грузии. Эти направления соединят Кутаиси (второй по величине город Грузии) и 5 городов Европы. Следовательно, уже с июня следующего года самолеты Wizz Air будут летать в Гамбург Познань, Брюссель, Франкфурт и Мадрид.

Детали новых авиамаршрутов из Грузии

Кутаиси – Гамбург (Германия) со 2 июня;

Кутаиси – Познань (Польша) с 3 июня;

Кутаиси – Брюссель Шарлеруа (Бельгия) с 3 июня;

Кутаиси – Франкфурт Хан (Германия) с 1 июня;

Кутаиси – Мадрид (Испания) с 4 июня.

Из Кутаиси и в каждый из европейских городов запланировано по 2 рейса в неделю.

Билеты на новые направления можно купить на сайте Wizzair.com. Так, например, перелет из Кутаиси в польскую Познань обойдется в 259 лари (примерно 3550 гривен).



Рейсы Wizz Air из Грузии в Европу / Фото фейсбук Wizz Air