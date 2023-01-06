FlixBus возобновил два международных маршрута из Украины в Польшу

Крупнейший автобусный перевозчик Европы FlixBus продолжает расширять сеть своих рейсов между Украиной и странами ЕС. В этот раз компания анонсировала возобновление двух популярных маршрутов в Польшу.

Так, зеленые автобусы крупнейшего оператора пассажирских перевозок в Европе FlixBus будут курсировать из Черновцов в Краков и Варшаву. Кроме этого, по маршруту, следующему в польскую столицу, можно будет добраться и в Люблин. Возобновленные международные рейсы начинают обслуживать уже с сегодняшнего дня, 6 января.

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Полные маршруты новых линий FlixBus

№3232: Черновцы – Коломыя – Ивано-Франковск – Львов – Краков;

– Коломыя – Ивано-Франковск – Львов – №3241: Черновцы – Коломыя – Ивано-Франковск – Львов – Люблин – Варшава.

Отправления на обоих маршрутах – ежедневные. Автобус в Краков отправляется из Черновцов в 06:45, а прибытие запланировано на 20:00. Билет стоит 164,99 злотых.

После 24 февраля 2022 года FlixBus запустил 6 новых маршрутов из Украины в Европу. В общей сложности компания насчитывает 14 линий из Украины в 5 европейских стран: Польшу, Чехию, Венгрию, Словакию и Австрию.