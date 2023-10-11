Сломал дверь самолета: из-за нетрезвого мужчины рейс Wizz Air задержали на 13 часов

Пассажир Wizz Air повредил дверь самолета в аэропорту Сарагосы. Из-за этого рейс задержали на 13 часов, все вынуждены были ждать нового борта.

Нетрезвый пассажир из Румынии сломал дверь самолета как раз перед взлетом. Поэтому 224 человека на борту вынуждены были покинуть салон и вернуться в терминал аэропорта. Они еще не догадывались, что ждать другого рейса придется полдня.

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224 человека застряли в аэропорту Сарагосы

Самолет авиакомпании Wizz Air должен был вылететь в румынский Бухарест из испанской Сарагосы. Вылет был запланирован на 9:15 утра. Но борт взлетел в воздух на 13 часов позже из-за поведения одного из пассажиров.

Гражданин Румынии, который был заметно "под градусом", повредил дверь самолета. Его поведение и так было не самым лучшим, а незадолго до взлета мужчина вообще пытался выйти из самолета. Он дернул дверь изо всех сил и она сломалась.

Поэтому самолет не мог безопасно взлететь. Сотрудники Wizz Air попросили других пассажиров вернуться в терминал. Все 224 человека вынуждены были изменить свои планы и долго ждать следующего рейса. После инцидента на место прибыла гражданская гвардия. Они помогли другим пассажирам задержанного рейса, а также взялись за гражданина Румынии, из-за которого все произошло.

Авиакомпания через полдня смогла доставить еще один самолет в аэропорт Сарагосы. Но он оказался значительно меньше, чем требовалось. Потому 50 пассажиров вынуждены были остаться в Испании. А те, кому удалось попасть на самолет, вылетели гораздо позже, чем планировали.

Так сильно хотел покурить, что прорвался на взлетную полосу

Ранее еще один случай с некультурным пассажиром произошел в аэропорту Италии. Мужчина так сильно хотел закурить, что не выдержал, сломал дверь аэропорта и прорвался на взлетную полосу, чтобы подкурить сигарету. Конечно, его за это наказали большим штрафом.

Пассажира заметили правоохранители, когда он выбежал в "воздушную зону" аэропорта, куда запрещено выходить. Его мгновенно оштрафовали на 2 000 евро, ведь он проник в закрытую зону, а еще и закурил на взлетно-посадочной полосе.

Любое курение, даже электронных сигарет, в аэропорту разрешено только в специально отведенных местах. Возле них есть заметный знак, который четко дает понять, что здесь курят. Строго запрещено курить у самолетов, в зонах маневрирования, залах ожидания, возле гейтов и в коммерческой зоне. И, конечно же, на взлетно-посадочной полосе.