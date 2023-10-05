Изменения для украинских водителей с 1 октября: как зарегистрировать авто в Чехии

Зарегистрировать автомобиль из Украины можно в муниципальном учреждении с расширенными полномочиями, если он имеет общий реестр транспортных средств (registr автомобилей). Регистрация бесплатная.

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Украинцы, управляющие машиной с украинским номером на территории Чехии, должны зарегистрировать ее не позднее 7 дней после:

предоставление временной защиты (dočasná ochrana);

или визы с целью толерантного пребывания (strpenie).

Регистрация вступит в силу с 1 января 2024 года и обязательна. Однако это условие не распространяется на международные перевозки.

Чтобы зарегистрироваться, лицу следует обратиться в любой местный орган самоуправления с расширенными полномочиями, где ведут реестр транспортных средств.

Что нужно иметь с собой?

документ, удостоверяющий человека, подающего заявление (паспорт, виза, вид на жительство и т.п.);

поручение, если регистрация транспортного средства осуществляется не заявителем (должна содержать официально заверенную подпись);

свидетельство о регистрации транспортного средства или техпаспорте.

сообщение о пользователе – формуляр.

С 1 января 2024 года управление украинским транспортным средством без регистрации пользователя считается правонарушением.

Польша и Чехия ужесточили контроль на границе со Словакией

Словакия переживает наплыв нелегальных мигрантов. Они продолжают прибывать в страну, поэтому соседние государства решили ужесточить меры безопасности. От Словакии, где избрали пророссийского премьер-министра Роберта Фицо, несколько отделились две страны – Польша и Чехия, решившие ужесточить проверки на границах. Страны объяснили свое решение необходимостью бороться с потоками нелегальных мигрантов и контрабандистов. Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан заявил, что проверки будут проводить в произвольном порядке вдоль всей границы со Словакией. При этом постараются не повлиять на трансграничное движение. Усиленный контроль будет длиться не менее 10 дней, но срок может быть продлен.