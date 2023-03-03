Беженцам придется регистрировать свои машины в Чехии: что следует знать украинским водителям

Власти Чехии хотят усилить контроль над транспортными средствами, принадлежащими беженцам из Украины. Вынужденным переселенцам нужно будет регистрировать свои автомобили. Рассказываем, кого именно будут касаться нововведения.

Введя новые правила для украинских автовладельцев в Чехии, местные власти хотят повысить безопасность на дороге, а также иметь четкую картину о материальном положении беженцев. Правда, подготовка системы регистрации автомобилей пока находится на стадии обсуждения. Об этом рассказал спикер чешского Минтранса Франтишек Емелка.

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Украинцев обяжут регистрировать свои автомобили в Чехии

В настоящее время украинские водители должны обязательно регистрировать машину в Чехии, если прошло 180 дней с момента пересечения чешской границы. Однако это касается только украинцев, имеющих вид на жительство. Тем водителям, кто пользуется временной защитой, не нужно менять регистрацию своего авто и проходить техосмотр.

Министерство транспорта готовит проект регистрации украинских автомобилей. Если кризис не закончится, нам нужно быть уверенными в техническом состоянии этих машин, а также учитывать их при проверке имущественного положения отдельных людей,

– сказал Франтишек Емелка.

По его словам, регистрация украинских автомобилей нужна еще и для того, чтобы можно было более эффективно штрафовать нарушителей скоростного режима с помощью автоматической системы видеокамер и радаров.