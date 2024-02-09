Проверь, настоящий ли ты – пиццолюб: очень итальянский тест ко дню пиццы

Международный день пиццы празднуют 9 февраля. Поздравляем всех пиццоедов и пиццолюбов. А чтобы тебе не пришлось сомневаться, принимать ли поздравления, предлагаем пройти тематический тест.

Наш мир уже нереально представить без пиццы. Посиделки с друзьями за настольными играми, вечеринки, праздники в кругу семьи, перекусы на ходу, когда окружили дедлайны, и ужины по торжественным случаям, пицца – must have.

Обратите внимание Какой ты – европейский город: развлекательный тест для настоящих путешественников

К счастью, теперь, чтобы попробовать пиццу – не обязательно ехать на ее родину – в Италию. Заказать любимое блюдо можно фактически в любой точке планеты.

Человечество настолько любит пиццу, что 9 февраля отмечает ее международный день. По этому случаю предлагаем пройти тест на настоящего пиццолюба.

Тест на настоящего пиццолюба:

В Польше отметили Тлустый четверг

Накануне в Польше отметили другой вкусный праздник – Тлустый четверг. Его символом является наш любимый пончик. Этот день очень любят поляки и гости страны. Люди верят: чтобы год был счастливым, нужно съесть хоть один пончик. Лучше всео – с розовым джемом. Хотя, конечно, чем больше пончиков, тем лучше. В этот день в Польше все забывают о диетах. В городах и селах продаются миллионы пончиков. Купить их можно в местных кафе, пекарнях, кондитерских и крупных торговых сетях.