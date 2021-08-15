О стереотипах и рабочих буднях: рассказ украинки, которая работает дальнобойщицей

Ирина Перегрим-Фединяк и ее муж оба работают водителями грузовиков. Свою работу женщина любит и охотно рассказывает о преимуществах и недостатках профессии.

Ирина по образованию является менеджером гостинично-ресторанного бизнеса. Успела сменить много профессий, пока нашла дело для души. Водительские права девушка получила еще в 2012 году. С тех пор с легкостью и удовольствием садилась за руль легковых авто.

Интересно О силе бумеранга: как украинка прославилась, помогая тысячам эмигранткам в Польше

Как Ирина решила стать дальнобойщицей

Как-то муж позвал Ирину с собой в рейс в Словакию. Эта поездка девушке очень понравилось. Тогда ей было 23 года.

Через некоторое время Ирина уехала с мужем в рейс еще раз. На этот раз – в Австрию. Там, на пустом паркинге, муж отсоединил прицеп и позволил ей порулить фурой. Ирину переполняли положительные эмоции.

В следующий раз мужчина уже доверил ей автомобиль с прицепом.

Это был ночной переезд в Нидерланды. Дорога была полупустой, я проехала около 15 километров от одного паркинга к другому. Тогда поняла: вот оно, дело, которым я хочу заниматься. И вскоре начала готовить документы, необходимые для устройства на эту работу,

– рассказывает Ирина

Мужчина поддержал ее решение стать дальнобойщицей. А вот родственники эту идею не разделяли. Мама, папа и сестра были далеко не в восторге от решения Ирины. Но сегодня, говорит девушка, семья относится к ее работе спокойно.

Ирина Перегрим-Фединяк работает дальнобойщицей / Фото Urban

Путь к работе мечты

Категорию С, которая позволяет управлять грузовиками, Ирина получила вместе с категорией В еще в 2012 году. А вот категорию С вместе с Е, с которой можно сесть за руль машины с прицепом, получала уже в процессе подготовки к работе дальнобойщицей. Для этого Ирина полгода училась на курсах в Украине и сдавала экзамен.

Впоследствии она отправилась на учебу в Польшу для получения "Кода 95". Этот сертификат является обязательным для подтверждения профессиональной квалификации водителя для перевозки груза.

Обучение было на польском языке, который Ирина не знала. И все же ей удалось сделать все для реализации своих целей.

Первый рейс дальнобойщица начина из Нидерландов. Оттуда она должна была доставить цветы и фрукты в Австрию.

Этот день я никогда не забуду. Было очень страшно, я безумно потела, а при обгоне мои руки тряслись. Но одновременно я чувствовала приятный адреналин,

– вспоминает Ирина.

Ирина работает в паре с мужем. Пока один водитель за рулем, другой отдыхает. Пара ездит на Volvo. Две недели они находятся дома, а 4 – 5 недель работают. Рабочие часы, как правило, начинаются после 22:00. Поэтому спать приходится в день. Душ принимают на паркингах и специальных платных стоянках. Но все эти бытовые неудобства Ирина воспринимает нормально.

Существенное преимущество работы дальнобойщика – высокая заработная плата. За один рейс можно заработать 600 евро.

За три года пара успела побывать в более чем 10 странах: Австрии, Германии, Нидерландах, Люксембурге, Франции, Венгрии, Словакии, Чехии, Польши, Италии.

Ирина рассказывает, что они гуляют и ходят на пляж, когда выпадает такая возможность.

Ирина Перегрим-Фединяк работает дальнобойщицей / Фото Urban

Ответственность и безопасность

Работа дальнобойщика – очень ответственная, надо иметь быструю реакцию и умение прогнозировать дорожную ситуацию, ведь в экстренном случае резко остановить 40-тонное авто невозможно,

– объясняет Ирина.

Быть внимательным надо не только на дорогах, но и при заполнении документации на товар, который перевозишь, говорит девушка. Так как из-за неправильно заполненных документов можно получить немалый штраф.

Кроме того, Ирина рассказала, что иногда агрессивные мигранты из неразвитых стран могут бросать в фуры камнями и перекрывать дорогу. В таких ситуациях водителю фуры лучше оставаться в машине. Ибо на помощь полиции не всегда можно надеяться.

Разрушение стереотипов

Первый стереотип, который опровергает Ирина, касается того, что вождение грузовика является исключительно работой для мужчин. Более того, дальнобойщицы даже имеют свое сообщество в фейсбуке, где есть более сотни женщин.

У меня даже есть мечта, чтобы о нас сняли фильм. О жизни каждой. Думаю, получится лента, стоящая Оскара,

– говорит Ирина.

Также украинка не согласна с тем, что у всех дальнобойщиков болит спина. Говорит, что у нее такой проблемы нет. По ее мнению, дальнобойщики ведут такой же образ жизни, как и офисные работники.

Поэтому о своем выборе профессии Ирина не жалеет. Говорит, что променяла бы кабину грузовика разве что на большую сцену, потому что увлекается пением и верит, что имеет к этому незаурядные способности.

Ирина Перегрим-Фединяк работает дальнобойщицей / Фото Urban