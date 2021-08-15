Ирина по образованию является менеджером гостинично-ресторанного бизнеса. Успела сменить много профессий, пока нашла дело для души. Водительские права девушка получила еще в 2012 году. С тех пор с легкостью и удовольствием садилась за руль легковых авто.

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Как Ирина решила стать дальнобойщицей

Как-то муж позвал Ирину с собой в рейс в Словакию. Эта поездка девушке очень понравилось. Тогда ей было 23 года.

Через некоторое время Ирина уехала с мужем в рейс еще раз. На этот раз – в Австрию. Там, на пустом паркинге, муж отсоединил прицеп и позволил ей порулить фурой. Ирину переполняли положительные эмоции.

В следующий раз мужчина уже доверил ей автомобиль с прицепом.

Это был ночной переезд в Нидерланды. Дорога была полупустой, я проехала около 15 километров от одного паркинга к другому. Тогда поняла: вот оно, дело, которым я хочу заниматься. И вскоре начала готовить документы, необходимые для устройства на эту работу,

– рассказывает Ирина

Мужчина поддержал ее решение стать дальнобойщицей. А вот родственники эту идею не разделяли. Мама, папа и сестра были далеко не в восторге от решения Ирины. Но сегодня, говорит девушка, семья относится к ее работе спокойно.

Ирина Перегрим-Фединяк работает дальнобойщицей / Фото Urban

Путь к работе мечты

Категорию С, которая позволяет управлять грузовиками, Ирина получила вместе с категорией В еще в 2012 году. А вот категорию С вместе с Е, с которой можно сесть за руль машины с прицепом, получала уже в процессе подготовки к работе дальнобойщицей. Для этого Ирина полгода училась на курсах в Украине и сдавала экзамен.

Впоследствии она отправилась на учебу в Польшу для получения "Кода 95". Этот сертификат является обязательным для подтверждения профессиональной квалификации водителя для перевозки груза.

Обучение было на польском языке, который Ирина не знала. И все же ей удалось сделать все для реализации своих целей.

Первый рейс дальнобойщица начина из Нидерландов. Оттуда она должна была доставить цветы и фрукты в Австрию.

Этот день я никогда не забуду. Было очень страшно, я безумно потела, а при обгоне мои руки тряслись. Но одновременно я чувствовала приятный адреналин,

– вспоминает Ирина.

Ирина работает в паре с мужем. Пока один водитель за рулем, другой отдыхает. Пара ездит на Volvo. Две недели они находятся дома, а 4 – 5 недель работают. Рабочие часы, как правило, начинаются после 22:00. Поэтому спать приходится в день. Душ принимают на паркингах и специальных платных стоянках. Но все эти бытовые неудобства Ирина воспринимает нормально.

Существенное преимущество работы дальнобойщика – высокая заработная плата. За один рейс можно заработать 600 евро.

За три года пара успела побывать в более чем 10 странах: Австрии, Германии, Нидерландах, Люксембурге, Франции, Венгрии, Словакии, Чехии, Польши, Италии.

Ирина рассказывает, что они гуляют и ходят на пляж, когда выпадает такая возможность.

Ирина Перегрим-Фединяк работает дальнобойщицей / Фото Urban

Ответственность и безопасность

Работа дальнобойщика – очень ответственная, надо иметь быструю реакцию и умение прогнозировать дорожную ситуацию, ведь в экстренном случае резко остановить 40-тонное авто невозможно,

– объясняет Ирина.

Быть внимательным надо не только на дорогах, но и при заполнении документации на товар, который перевозишь, говорит девушка. Так как из-за неправильно заполненных документов можно получить немалый штраф.

Кроме того, Ирина рассказала, что иногда агрессивные мигранты из неразвитых стран могут бросать в фуры камнями и перекрывать дорогу. В таких ситуациях водителю фуры лучше оставаться в машине. Ибо на помощь полиции не всегда можно надеяться.

Разрушение стереотипов

Первый стереотип, который опровергает Ирина, касается того, что вождение грузовика является исключительно работой для мужчин. Более того, дальнобойщиц ы даже имеют свое сообщество в фейсбуке, где есть более сотни женщин.

У меня даже есть мечта, чтобы о нас сняли фильм. О жизни каждой. Думаю, получится лента, стоящая Оскара,

– говорит Ирина.

Также украинка не согласна с тем, что у всех дальнобойщиков болит спина. Говорит, что у нее такой проблемы нет. По ее мнению, дальнобойщики ведут такой же образ жизни, как и офисные работники.

Поэтому о своем выборе профессии Ирина не жалеет. Говорит, что променяла бы кабину грузовика разве что на большую сцену, потому что увлекается пением и верит, что имеет к этому незаурядные способности.